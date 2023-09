I Pinguini Tattici Nucleari e Bresh uniscono le forze per la prima volta nel singolo Nightmares: il testo e il significato.

Si riparte da Nightmares. L’estate è terminata, i Pinguini Tattici Nucleari hanno chiuso il loro primo tour negli stadi con numeri eccezionali e possono finalmente voltare pagina. In che modo? Ad esempio unendo per la prima volta le forze con uno dei grandi protagonisti dell’estate italiana, non tanto con i suoi concerti, quanto invece con uno dei brani che maggiormente hanno conquistato il pubblico nell’era dei tormentoni. Il riferimento è a Bresh, il rapper genovese che ha conquistato le classifiche con Ernia e Fabri Fibra nel brano Parafulmini.

La penna originalissima di Riccardo Zanotti si incrocia, quindi, per la prima volta con quella di un artista tra i più riconoscibili degli ultimi anni per dar vita a un brano destinato a scalare rapidamente tutte le classifiche in Italia.

Pinguini con Bresh: il nuovo singolo è Nightmares

In arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 29 settembre, Nightmares è stata annunciata il 20 settembre dopo una serie di indizi sui social che avevano fatto salire l’hype tra i fan del rapper genovese e della band bergamasca.

Pinguini Tattici Nucleari e Bresh

Si tratta del primo incontro tra due realtà musicali che si seguono da tempo e si rispettano. C’è grande stima reciproca tra Bresh e il gruppo guidato da Riccardo Zanotti, artisti che in questi ultimi anni sono riusciti a portare una ventata d’aria fresca nella scena pop italiana, l’uno fondendo sonorità e ritmi della trap con il linguaggio del cantautorato, gli altri passando dal rock alle incursioni nel pop più contemporaneo, riuscendo a diventare un punto di riferimento per la generazione Z senza però essere respinti anche da persone appartenenti ad altre generazioni.

Il significato del testo Nightmares

Scritta da Bresh con Zanotti ed Enrico Brun, Nightmares è un brano incentrato su una storia d’amore. Non una storia felice, come spesso capita nei brani di questo periodo, ma una grande storia travagliata, fatta di passioni, emozioni, sofferenze. Una storia che spinge oltre ogni limiti fino a farci perdere in un mare di sensazioni diverse.

In balia di un sentimento più forte di noi, finiamo così per essere trascinati qua e là, come fossimo vittime di una grande onda, generata da una forte tempesta, fino a un epilogo che deflagra in un vero e proprio incubo.

Di seguito il post con l’annuncio di Nightmares:

Riproduzione riservata © 2023 - NM