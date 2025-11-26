Gli Oasis si fermano: “Ci prendiamo un periodo di riflessione”

La band britannica ha dato comunicazione nei profili social del loro stop momentaneo. Niente tour per il 2026.

Gli Oasis, per il momento, si fermano. Lo hanno annunciato dopo il trionfo della loro reunion e il tour mondiale che li visti concludere l‘Oasis Live ’25 con la seconda data brasiliana a San Paolo che ha segnato il 41esimo concerto.

I due fratelli, Noel e Liam, spiegano che si tratta di una pausa per riflessione.

Gli Oasis annunciano la loro pausa

Il messaggio è stato diffuso nei profili social della band: “‘La forza culturale pop più dannosa della recente storia britannica’ ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione“, scrivono in riferimento ad un articolo pubblicato sul Guardian in cui, secondo quanto riportato da Fanpage, il giornalista britannico aveva dichiarato: “Credo sinceramente che gli Oasis siano la forza pop-culturale più dannosa della recente storia britannica. È facile accusarli di essere musicalmente regressivi: dopotutto, non si sono limitati a “Stop The Clocks”, per citare il titolo del loro best-of del 2006, ma li hanno riavvolti di 30 anni. Eppure il vero problema è che hanno fatto arretrare ulteriormente gli atteggiamenti sociali”.

La band continua poi: “Da Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla City of Angels, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati. Ci sarà ora un periodo di riflessione”.

I dubbi sul tour 2026

La notizia sembrava già essere anticipata dalle dichiarazioni di Liam Gallagher, che aveva messo in dubbio la possibilità del proseguimento del tour nel 2026: “Mi vedrete l’anno prossimo e quello dopo e così via, ma non sono ancora sicuro se sarà con gli Oasis. Dobbiamo metterci lì e discuterne. Se dipendesse solo da me, sapete bene che saremmo in tour fino al giorno della nostra morte, perché è la cosa più bella del mondo, ma purtroppo non è così”.