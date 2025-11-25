Andrea Iannone e il racconto della storia con Elodie

Andrea Iannone, ospite del podcast Passa dal BSMT, ha raccontato come è nata la storia con la cantante Elodie.

Il pilota motociclistico Andrea Iannone, ha raccontato nella puntata intitolata “Rimettersi in sella quando tutto crolla” alcuni aspetti della sua vita personale, soffermandosi in particolare sulla nascita della storia d’amore con Elodie.

Andrea Iannone: come ha conosciuto Elodie

Iannone ha raccontato del suo primo incontro con Elodie, avvenuto in Puglia in occasione del compleanno di un amico comune, citando l’immediato impatto che lei ha avuto su di lui: “Ci siamo conosciuti in Puglia al compleanno di un amico in comune, è scattata immediatamente una roba così“.

Elodie era però inizialmente impegnata in un’altra relazione, e questo lo ha portato a fermarsi prima di compiere qualche passo. Infatti ha dichiarato: “Via via lei aveva questa relazione quindi si è prima lasciata; non è mai successo niente e ci siamo sempre rispettati. Elodie è bellissima e ha tantissimi pregi, è una persona stupenda umanamente. Quando ci siamo resi conto che la cosa stava diventando seria? Subito, è successo e poi al compleanno di Diletta (Leotta, ndr) ci siamo fidanzati”.

L’importanza di Elodie

Iannone, nel corso della sua intervista, ha voluto sottolineare come lui in partenza non stesse vivendo un periodo semplice, e di come Elodie sia stata di grande supporto: “Non mi sono mai lasciato con una fidanzata a malo modo. Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, sotto tutti i punti di vista.”

Su di lei, ha aggiunto: “Mi ci sono buttato ma è venuto tutto molto naturale, non potevamo farne a meno. Noi ci prendiamo in tutto, non c’è qualcosa in cui non ci prendiamo. Lei mi ha preso in un momento difficile ma anche di rinascita, sicuramente è stata importante. In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole“. E sull’impegno e il lavoro di Elodie, ha confessato: “Io so quanto lavora e quanto si impegna, anche prima degli Stadi era stressata e ha lavorato tanto, sono molto felice dei suoi traguardi raggiunti insieme al suo team”.