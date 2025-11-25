Ornella Vanoni e la cover del brano di Vasco Rossi: “Da pelle d’oca”

Prima di morire, la celebre cantante aveva inciso la sua ultima canzone: la cover di un brano di Vasco Rossi.

Il produttore Mario Lavezzi, in un’intervista a Repubblica, ha raccontato le ultime settimane di vita dei Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni, e ha rivelato l’ultimo progetto artistico della nota cantante, la cover di Viver di Vasco Rossi.

Ornella Vanoni e la cover di Vasco Rossi

Come riportato da Open, Mario Lavezzi, definito dalla cantante “amico e sodale”, ha raccontato dei problemi di salute di cui stava soffrendo Ornella Vanoni: “In estate ha avuto dei problemi al cuore. Era agosto, mi chiama dicendo che non si sentiva tanto bene, ma io ero a Roma con mia moglie, non potevo intervenire quindi spedisco mio figlio a casa sua per capire come stanno le cose. Nel frattempo si mobilita anche il suo cardiologo, la facciamo ricoverare al Monzino, dove è stata più di un mese per una pericardite“.

Poi il racconto dell’ultima sera: “Ha cenato a casa, poi si è messa in poltrona, ha chiesto un po’ di gelato e quando la signora di servizio gliel’ha portato, l’ha trovata con la testa china sul petto. Se ne è andata come voleva, in un soffio, con eleganza. Ancora lucidissima, ancora splendida. Non avrebbe mai permesso alla vecchiaia di distruggerla.

Ornella Vanoni

La cantante però, non si era fermata, ed è qui che il produttore rivela il suo ultimo progetto inedito: “Ultimamente aveva registrato la cover di Vivere di Vasco Rossi. credo uscirà per la Bmg. Quando l’ho sentita mi è venuta la pelle d’oca, non so che effetto potrà fare ora”.

Resta ancora incerto quando uscirà il brano.

Le parole di Vasco Rossi

La notizia ha raggiunto anche Vasco Rossi, che su Instagram ha commentato: : “È una grande…non so come spiegare, una grande emozione sapere che la grande Ornella Vanoni… la straordinaria, simpatica, eccezionale Vanoni, abbia interpretato proprio poco tempo fa, quindi prima di lasciarci, ‘Vivere’ che è una canzone che in effetti a questo punto cantata da lei, secondo me, prende una notevole forza”.

La canzone Vivere, dell’album Gli spari sopra, è uno delle più note di Vasco Rossi, pubblicata nel 1993.