Ultimo e il mistero su Jacqueline: lui condivide un nuovo scatto

La storia fra Ultimo e Jacqueline Luna è ancora avvolta nel mistero dopo le voci di crisi che circolano da giorni.

Negli ultimi giorni continuano a circolare voci e indiscrezioni sulla storia fra Ultimo e Jacqueline Luna. Il volo a New York e la nuova foto condivisa dal cantante nel suo profilo social hanno riacceso i rumor e i lunghi silenzi della coppia alimentano sempre più i sospetti.

Ultimo e il volo a New York

La coppia è sempre stata molto riservata, ma non compaiono insieme da mesi.

A inizio mese Ultimo era atterrato a New York, e la sua partenza da Roma aveva suscitato dubbi e sospetti, che sembravano essersi placati poi con il video condiviso da Jacqueline, anche lei volata nella stessa città. Aveva scritto infatti: “Atterrata da 1 ora !! Sono nel traffico arrivando in hotel. Qui mi viene voglia di volare. Sento un’energia in questa città che a parole è inspiegabile !!! Le persone, le strade & i bellissimi ricordi. Questa è la città in cui sono diventata mamma“.

La 25enne è rimasta negli Stati Uniti appena cinque giorni, e poi è tornata in Italia.

La foto condivisa da Ultimo

Il cantante, nella giornata di ieri, giovedì 20 novembre, ha pubblicato una foto che nuovamente ha colto l’attenzione dei fan per l’assenza di Jacqueline Luna. Lo scatto lo immortala a Los Angeles insieme al celebre Vasco Rossi: i due compaiono seduti all’interno di un locale, con una tazza in mano, sorridenti. Lui scrive, in riferimento ad una frase del cantante rock “Senti che bel rumore”.

Non sono mancanti i commenti sal post, di fan che chiedono che cosa stia succedendo, ma per ora nessun annuncio, smentita o conferma da parte del cantante e della compagna.