Ultimo e Jacqueline Luna si sono lasciati?

E’ ormai da qualche settimana che girano voci sulla presunta rottura fra il cantautore romano e la compagna Jacqueline Luna.

Secondo l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, la storia fra Ultimo e Jacqueline Luna, diventanti genitori lo scorso anno, sarebbe giunta al capolinea: i due si sarebbero lasciati e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale della coppia.

L’indiscrezione sulla storia di Ultimo e Jacqueline Luna

A diffondere l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, nei suoi profili social, ha parlato di una vera e propria separazione.

Ultimo

Rosica ha condiviso una storia su Instagram in cui ha parlato della crisi fra Ultimo e Jacqueline Luna: “Purtroppo tutto si è raffreddato. Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori“.

Ultimo è diventato papà dl piccolo Enea lo scorso anno, e ha vissuto la sua relazione con Jacqueline con discrezione e riservatezza. Già nel corso dell’estate correvano voci di una possibile rottura, smentita però quando la coppia è stata paparazzata in un clima sereno.

L’assenza di Ultimo

Ad alimentare maggiormente i sospetti dei fan, è l’assenza del cantante nel profilo Instagram di Jacqueline.

Ultimo è sempre stato abbastanza riservato, però un dettaglio in particolare ha destato preoccupazione.

Nel giorno di Halloween, la figlia di Heather Parisi ha voluto condividere su Instagram la foto del suo travestimento. Il tema è il film “La carica dei 101“, ed è per questo che si è mostrata nei panni di Crudelia De Mon, con il piccolo cucciolo di dalmata, il figlio Enea che tiene in braccio. Nella didascalia scrive “Il nostro primo Halloween”. Il cantante però non compare: nei commenti molti follower hanno chiesto il motivo di questa assenza, ma il silenzio di Jacqueline sembra confermare il loro allontanamento.

Del resto anche sul profilo del cantante non compaiono da settimane immagini o scatti dedicati alla compagna.