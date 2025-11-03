Briga diventa papà: “Siamo sempre stati qui”

Il cantante Briga e la moglie Arianna saranno presto genitori. Ecco l’annuncio e le foto condivise sui social.

Briga, 36 anni, e l’attrice Arianna Montefiori, 31, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. La coppia ha dato la dolce notizia condividendo un post su Instagram sabato 1 novembre. Ecco le loro parole.

Briga e Arianna presto genitori

Il cantautore romano ha scelto di condividere un carosello di scatti emozionanti, perchè non solo raccontano dell’annuncio, ma mostrano anche i momenti preziosi che la coppia ha vissuto in questo periodo.

Le foto condivise mostrano le prime ecografie, dove è chiara l’emozione di Arianna sdraiata sul lettino, i primi baci del futuro papà al pancione, e non mancano momenti teneri con il loro Labrador Baires, che in una foto porta al collare gli scatti delle ecografie.

Nella didascalie scrivono un messaggio semplice ma toccante: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”.

Il post, nel giro di pochissimo tempo, ha raccolto migliaia di likes e commenti di auguri da parte di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Briga e Arianna, qualche mese fa, erano stati ospiti a Verissimo, e avevano raccontato del loro grande desiderio di diventare genitori, e delle difficoltà che stavano incontrando nel percorso: “Entrambi lo desideriamo tanto da sempre. Abbiamo un grande senso materno e paterno, ma stiamo facendo fatica. Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così”.

La storia di Briga e Arianna

Il cantante e l’attrice sono legati dal 2019, e a presentarli è stata l’amica di Arianna, Diana Del Bufalo. Nel dicembre del 2021 si sono poi sposati a Roma, e ora la coppia annuncia con immensa felicità l’annuncio del loro primo figlio.