Fiorello e il tenero momento con il nipotino

Fiorello indossa i panni del nonno dolce e affettuoso nella passeggiata per le vie milanesi insieme al nipote.

Fiorello stravede per il suo nipotino, nato un anno fa dalla relazione di Olivia, primogenita di Susanna Biondo, la moglie di Fiorello, e suo marito Ansperto Radice Fossati Confalonieri.

Il comico è stato paparazzato proprio con loro settimanale Gente.

Fiorello e il rapporto con Olivia

E’ stato il settimanale Gente a fotografare il comico durante la passeggiata milanese in compagnia della moglie Susanna, la figlia Olivia con il marito e il loro piccolo.

Fiorello

Con Olivia, nata da una precedente relazione di Susanna, Fiorello ha un legame fortissimo: “Non sono il suo papà naturale, sono il suo papà frizzante”, si legge in un’intervista.

A prova del grande affetto che li lega, basta ricordare il matrimonio di Olivia, che ha scelto di essere accompagnata all’altare sia dal padre biologico che da Fiorello. “Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti. Io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia” aveva dichiarato.

Fiorello e i teneri momenti con il nipotino

Come riportato da Today, nelle foto scattate da Gente, Fiorello passeggia per le strade di Milano insieme alla famiglia. Lui quasi nascosto fra il cappello e gli occhiali da sole, cammina affianco del passeggino dove c’è il piccolo. In un altro scatto, è evidente tutta la dolcezza di nonno Fiorello mentre bacia e abbraccia il nipotino.

Al magazine pare abbia detto: “Nonno? Suona troppo negativo, preferisco Granpa! Al limite in siciliano: nannu!”.

Per la famiglia, fondamentale è la privacy. Ancora adesso rimane segreto il nome del piccolino: “Non ce l’ha proprio, il nome. Lo chiamiamo Heyyyy!“. Del resto anche la gravidanza di Olivia è stata vissuta lontano dai riflettori e con grande discrezione. La notizia era stata diffusa a luglio quando Olivia è stata immortalata mentre Fiorello le accarezzava il pancione.