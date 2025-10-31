X Factor 2025: tensione fra Achille Lauro e Giorgia

Momenti di tensione verso la fine della seconda puntata dei live di X Factor 2025: “Non vi impuntate, io mi impunto più di voi”.

E’ stato il momento del ballottaggio fra Amanda e Michelle a suscitare la scintilla che avrebbe potuto portare allo scontro fra Achille Lauro e la conduttrice Giorgia.

Ecco cosa è successo.

Tensione fra Achille Lauro e Giorgia

Durante il ballottaggio fra Michelle, del team Francesco Gabbani, e Amanda con Jake la Furia, Achille Lauro è stato chiamato ad esprimere il suo voto.

Il giudice, tuttavia, ha chiesto di poter intervenire per ultimo, chiedendo a Paola Iezzi di esporsi prima di lui.

Giorgia a Roma si esibisce per il pubblico durante il Blu Live Tour nel 2023 – notiziemusica.it

Giorgia però si è detta contraria in quanto quello era l’ordine di votazione che era stato stabilito dalla produzione. Achille Lauro però non demorde, e insiste: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”.

La conduttrice alla fine ha accolto la sua richiesta, e una volta che i giudici hanno espresso la loro preferenza, il destino delle due concorrenti è passato in mano al Tilt, il televoto con il quale è il pubblico a decidere chi rimane in gara.

Chi è stata eliminata

Alla fine, il pubblico ha deciso che a lasciare X Factor, giovedì 30 ottobre 2025, è Amanda Bottini, di 26 anni. La cantante aveva portato sul palco il suo cavallo di battaglia che però non l’ha portata alla vittoria contro la sua sfidante.

Alle audizioni aveva incantato con il brano People Help the People.

Come riportato da Leggo, Amanda aveva dimostrato grande sicurezza di sè durante i Bootcamp, dove propone All I Want e riuscendo ad aggiudicarsi tutti cartellini verdi. Alle Last Call ha convinto Jake La Furia con Everybody’s Changing entrando a far parte del suo team insieme a Delia e Tomasi.