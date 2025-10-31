Alfa: la grande sorpresa durante il concerto

Il cantante si è esibito al forum di Assago per la prima tappa del tour, e a sorpresa sul palco è salito Amadeus.

Alfa si è esibito mercoledì 29 ottobre di fronte a 11 mila persone nella prima tappa milanese per il tour nei palazzetti.

Un momento in particolare ha sorpreso e divertito il pubblico: l’arrivo sul palco di Amadeus.

Ecco cosa è successo.

Amadeus sul palco con Alfa

Accolto dagli applausi e dall’entusiasmo del pubblico, Amadeus è salito sul palco durante il concerto di Alfa. Il conduttore, grande volto per anni del Festival di Sanremo, ha regalato ai fan del cantante una scenetta esilarante.

Amadeus

E’ come se fosse tornato nelle vesti di conduttore del palco dell’Ariston, ricordando ad Alfa il suo debutto al Festival nel 2024: “Ti ricordi com’è andata la prima volta a Sanremo?“.

Alfa risponde con tutta sincerità: “Mi stavo cag***o sotto!”. E continua : “Certo mi hai messo dopo Marco Mengoni, la prima sera. Primo Sanremo, pronti via, mi vedo davanti Marco. “E pensare che la scaletta l’avevo fatta io”, gli risponde Amadeus. Un momento che ha strappato una grande risata nel pubblico.

La dedica ad Alfa

Amadeus poi è passato a presentare Alfa proprio come avrebbe fatto sul palco dell’Ariston: “Con il codice 22 – perché c’è sempre un codice – la canzone è Vai!, testo di Alfa, musica di Alfa, canta: Alfa!”.

Prima, però, come riportato da RadioItalia, si è preso qualche momento per elogiare il cantante: “Questo ragazzo è un sognatore. Io lo conosco da qualche anno. Lo seguo, prima ancora di portarlo a Sanremo. Io sapevo che lui sognava il Festival. Aspettavo il momento giusto, perché credo che i giovani vadano messi in condizione di realizzare i loro sogni.”. E continua: “A un certo punto pensavo di portarlo a Sanremo Giovani, però mi sono detto: ‘Per me, lui, nel giro di un anno, può diventare un Big. Quindi, io aspetto la canzone giusta e lo porto a Sanremo tra i Big’. Quando ho sentito ‘Vai!’, non ho avuto dubbi. ‘Lui farà parte del mio prossimo Festival, tra i Big’”.