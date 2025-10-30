“Mi sento mortificata”: lo sfogo di Marcella Bella

Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, arriva il duro sfogo della cantante contro le critiche della giuria.

La concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto esprimere tutta la sua rabbia per i commenti e le critiche a cui la giuria l’ha sottoposta: è convinta ci sia un accanimento nei suoi confronti.

Ecco il suo sfogo.

Le parole di Marcella Bella

“Mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così”, ha dichiarato con amarezza Marcella Bella durante Ballando Segreto. Il suo sfogo ha toccato soprattutto Carolyn Smith, presidente della giuria.

Marcella Bella

Sulla Smith, ha voluto esprimere il disappunto sul suo giudizio: “Tu Carolyn, che sei una esperta, non mi dai 2 e poi dai 6 alla Coriandoli, perché sennò c’è qualcosa che non va. Perché a lei ha detto: ‘Due passi li hai fatti bene’. E io non ho fatto neanche un passo bene?”.

Prosegue poi: “Ho dimostrato una certa agilità, invece io potrei attaccarmi anche a quel lampadario… ma tutti guardano da un’altra parte, non se ne accorgono. C’è qualcosa che non va, gli starò antipatica, sembra abbiano deciso di distruggermi. Ma ho le spalle larghe”.

Lo sfogo su Rossella Erra

Le sue parole non hanno risparmiato nemmeno Rossella Erra, della quale dice: “Non deve più urlare perché non la sopporto più. Mi toglie il tesoretto e poi dice che mi difende. Se mi vuole bene, me ne volesse un po’ meno e mi lasciasse il tesoretto!”. Invece, alla domanda di Milly Carducci che le chiede chi pensa sia il responsabile di questo accanimento, la cantante risponde: “La cattiva è sempre lei”, forse rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli. E ha aggiunto: “Mariotto è sotto ai suoi piedi, fa solo quello che dice lei”.