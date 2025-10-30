Elodie ferma il concerto: cosa è successo

La cantante, in concerto a Jesolo, ha interrotto l’esibizione per soccorrere un fan che si è sentito male.

Ieri, mercoledì 29 ottobre, ha preso il via il tour di Elodie, l'”ELODIE SHOW 2025“. Per la prima tappa, si è esibita al Palazzetto dello Sport di Jesolo, che ha segnato il sold out.

La cantante però si è ritrovata ad affrontare un momento inaspettato: durante l’esibizione, un fan si è sentito male. L’artista ha fermato subito la musica, e la scena è stata ripresa in video e pubblicata online.

Elodie ferma l’esibizione

Elodie non ha deluso nemmeno questa volta, e ha regalato al suo pubblico un’esperienza curata con attenzione, energia e dinamismo.

Elodie

Tuttavia, come riportato da Novella2000, la popstar ha improvvisamente bloccato la sua esibizione, e chiesto di fermare la musica perchè ha notato un fan nel parterre che si è sentito male.

Non è noto che cosa sia successo nei dettagli, ma la cantante ha affrontato con prontezza la situazione, e rivolgendosi al suo pubblico ha detto: “Fermiamo tutto un attimo, voglio essere sicura che stia bene“.

Elodie ha quindi richiesto l’immediato intervento della sicurezza per offrire soccorso alla persona in questione, e, come riportato dai presenti, si è mostrata preoccupata tanto da richiedere più volte aggiornamenti sullo stato di salute del fan. Solo quando era certa che si fosse ripreso, ha fatto ripartire il concerto.

Il video diffuso sui social

La scena è stata ripreso in video, diffuso poi sui social, e diventato virale in poco tempo.

Non sono mancati messaggi e parole di stima rivolte alla cantante per il modo in cui ha gestito l’inaspettato. Molti, infatti, si sono espressi sulla cura e attenzione che ha dimostrato verso i propri fan.

Il tour continua domani, 31 ottobre, all’Unipol Forum di Milano, e terminerà il 6 dicembre 2025 a Roma.