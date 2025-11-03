Lutto per Laura Pausini: l’incidente che ha coinvolto lo zio

Grave lutto per Laura Pausini: lo zio Ettore è stato travolto e ucciso da un’auto pirata mentre era in bicicletta.

Grande dolore per la famiglia della cantante. Lo zio di Laura Pausini, Ettore di 78 anni, è morto ieri domenica 2 novembre mentre si trovava in bici. E’ stato investito da un auto pirata nella periferia di Bologna. Il conducente è fuggito senza fermarsi per prestare soccorso.

Laura Pausini in lutto

L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, nella periferia di Bologna. Fanpage riporta che la strada in cui è avvenuto l’impatto, sia stata segnalata in precedenza dai cittadini come pericolosa e che avessero già lanciato degli appelli a riguardo.

Secondo le prime ricostruzioni, Ettore Pausini, che era solito il sabato e la domenica uscire in bicicletta, è stato travolto da un auto che stava procedendo in direzione opposta. I soccorsi sono giunti nel luogo dell’impatto immediatamente, ma nonostante i tentativi per rianimarlo, per Ettore non c’è stato nulla da fare.

Ora le forze dell’ordine e gli investigatori stanno analizzando i filmati e le immagini di sorveglianza delle telecamere per rintracciare l’autista alla guida di una Opel Astra vecchio modello che è stata avvistata allontanarsi a grande velocità.

Chi era Ettore Pausini

Ettore Pausini, originario di Solarolo, era molto conosciuto a Bologna perchè per oltre trent’anni aveva gestito una barberia in piazza Azzarita. L’uomo si è impegnato attivamente nel volontariato, con l’associazione Onconauti che si dedica alla riabilitazione per pazienti oncologici. Lui stesso infatti aveva combattuto contro un tumore.

Il presidente dell’associazione e amico da anni, Stefano Giordani lo ricorda come “Un uomo immenso“.

Anche sua nipote, Laura Pausini, lo aveva elogiato dedicandogli un post su Facebook nel 2016 in cui ha scritto: “Mio zio Ettore è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene!”.