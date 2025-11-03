Laura Pausini, un’icona globale che continua a brillare: la sua carriera, i premi internazionali e l’amore per la musica latina, tra successi e nuove sfide.

Laura Pausini non smette mai di sorprendere il mondo della musica. Con una carriera che si estende su trentadue anni, la cantante italiana ha recentemente ricevuto il prestigioso Billboard Latin Icon Award durante i Latin Awards di Miami, un riconoscimento che conferma il suo status di icona globale. Laura, collegata via Zoom dall’America, ha espresso il suo desiderio di continuare a cantare fino all’ultimo respiro, dichiarando: “Voglio morire sul palco”.

Questo premio arriva a pochi mesi dall’inizio della sua undicesima tournée mondiale, che partirà a marzo 2026, con date già fissate fino al 2027. Dall’umile inizio nei piano bar della riviera romagnola, Laura si è trasformata in una cittadina del mondo, mantenendo sempre vivo il legame con le sue radici.

L’amore per la musica latina

Il legame di Laura Pausini con il mondo latino è profondo e sincero. Fin dal 1994, con i suoi primi album in spagnolo, ha saputo conquistare il cuore dei fan latini, che considera una vera famiglia. Nel 2026, Laura lancerà un doppio album intitolato Io canto 2 e Yo canto 2, di cui uno interamente dedicato a canzoni spagnole.

Gli artwork del progetto mostrano Laura con una spada e tre microfoni, un’immagine che racchiude il concetto del disco e del live. La cantante ha sempre immaginato Io canto come una saga, con le nuove copertine legate alla terra, in continuità con il tema dell’acqua del primo album.

Il museo di Solarolo

Il rapporto di Laura con i suoi fan è stato fondamentale per superare le sue esitazioni riguardo al museo di Solarolo, la casa dove ha vissuto fino ai diciotto anni. Inizialmente, Laura era titubante all’idea di aprire un museo in suo onore, temendo la reazione degli italiani. Tuttavia, il supporto dei fan, che hanno contribuito attivamente all’allestimento del museo, l’ha convinta a procedere.

Molti oggetti, persi durante un’alluvione, sono stati recuperati grazie ai fan che hanno inviato i cartonati degli anni ’90. Questo forte legame con il pubblico è evidente anche nella sua decisione di pubblicare un disco di cover, Io canto 2, nato dalla voglia di divertirsi e dalla consapevolezza di non avere nulla di speciale da raccontare con nuove canzoni inedite.

Laura Pausini

I sogni ancora da realizzare

Nonostante il successo internazionale, Laura Pausini ha ancora sogni da realizzare. Tra questi, un desiderio apparentemente semplice: tornare ad esibirsi nei piano bar, dove tutto è iniziato. Inoltre, vorrebbe duettare con artisti come Lewis Capaldi, di cui ama profondamente la voce e la scrittura.

Guardando al passato, Laura non ha molti rimpianti, ma ricorda la decisione di rifiutare un tour in Asia nel 1996. Tuttavia, non considera questo un vero rimpianto, poiché in quel momento non era il periodo giusto per allontanarsi dalla sua “famiglia latina”. Con nuovi progetti all’orizzonte e il desiderio di continuare a crescere artisticamente, Laura Pausini si conferma una delle artiste italiane più influenti e amate a livello mondiale.