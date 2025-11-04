Ornella Vanoni: “Ho smesso con le canne, e regalo bare colorate”

La celebre cantante di 91 anni si è lasciata andare a racconti “interessanti” nello studio di Che Tempo Che Fa.

Ornella Vanoni è stata ospite di Fabio Fazio nel salotto di Che Tempo Che Fa, dove ha condiviso aneddoti stravaganti che riguardano il suo addio alle canne, sogni e regali molto particolari. Ecco le sue parole.

Ornella Vanoni e l’addio alla cannabis

La nota artista già nel passato aveva parlato del suo abituale uso della Cannabis: come riportato da Fanpage, nel 2023 aveva dichiarato di fumare marijuana da 50 anni prima di andare a dormire.

Ornella Vanoni

Ora dichiara: “Ho smesso con le canne, un casino, c’ho l’acqua nei polmoni,… così ho iniziato a prendere i sonniferi“.

La più grande conseguenza, però, di questo cambiamento è una nuova “attività onirica pazzesca“, che l’ha portata ad avere sogni incredibili degni di una regia cinematografica: “Ho sognato che ero in una giungla e c’erano degli omini piccoli, vestiti un po’ Mahori un po’ Masai, che parlavano benissimo l’italiano. C’era una mia amica nella giungla che doveva prendere l’aereo. Le dicevo “non andare via che non trovo più la borsa e perdo l’aereo”. Mi sono svegliata urlando “Dov’è la borsa?”, e la cameriera ha aperto la porta chiedendomi se volevo la borsa”.

Ornella Vanoni: “Regalo bare colorate”

La cantante, con la sincerità e schiettezza che la contraddistingue, ha accennato anche alla sua nuova trovata che ha fatto sorridere e sbalordire il pubblico: “Ci sono persone a cui non sai più cosa regalare, così ho trovato le bare colorate“.

La Vanoni spiega con ironia: “Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tanto. Ho trovato delle bare colorate che nell’attesa si possono usare come cassapanca, una cosa comoda dove mettere le cose, finché non arriva il giorno in cui…Ma è un regalo utilissimo. Se non dovesse piacere? La usano come cassapanca“.