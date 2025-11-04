Giorgia: “Ho fatto pace con me stessa”

La cantante ha parlato in un’intervista del suo nuovo album G, chiarendo anche lo “scontro” con Achille Lauro ad X Factor.

Per Giorgia si avvicina una tappa importante: l’uscita del suo nuovo album G venerdì 7 novembre. Ne ha parlato in un’intensa intervista a Leggo, dove ha fatto chiarezza sulle tensioni con il giudice di X Factor della puntata di giovedì scorso, 30 ottobre.

Giorgia e il suo nuovo album G

Per la creazione del suo disco, composto da 12 brani, la cantante confessa di aver chiesto aiuto: “Chi l’avrebbe mai detto. Ho avuto la fortuna di riceverne tanto: da chi ha scritto i testi alla produzione, fino alla direzione artistica. Per molto tempo ho pensato che da sola avrei dato il meglio. Invece, questa esperienza, mi ha dimostrato che avevo bisogno esattamente del contrario, proprio nel momento in cui non ero nemmeno più sicura di voler continuare con la musica”.

Giorgia a Roma si esibisce per il pubblico durante il Blu Live Tour nel 2023 – notiziemusica.it

L’album rappresenta una rinascita per la cantante, che ammette di “aver fatto pace con sé stessa”. Parla di una Giorgia “che non teme più di sbagliare”, e aggiunge: “È un tempo della mia vita in cui devo dire tanti grazie. Mi sono ricostruita i vestiti addosso. E mi sono rimessa a cantare”.

Il filo conduttore delle canzoni è lei stessa: “Può sembrare egocentrico, ma è così. Non c’era un concept. Scegliere i brani, per me, è un altro modo di scrivere: li ho cantati, provati, finché sono diventati miei. È successo con “Carillon”: è arrivata al femminile, mi hanno chiesto se volevo volgerla al maschile. Io ho detto no, assolutamente no, perché sembra che io stia parlando a me, ragazzina, in quella stanza”.

Giorgia e le tensioni con Achille Lauro

Dopo lo scontro sfiorato nella puntata di X Factor, Giorgia ha voluto chiarire la situazione.

La tensione è nata quando il giudice Achille Lauro, chiamato a votare, ha chiesto di poter esprimersi per ultimo mettendo in difficoltà la conduttrice.

La cantante racconta: “Mi ha chiesto scusa in tutte le lingue: “Ti ho messo in difficoltà, non avrei dovuto”. Io lo capisco: davanti a due ragazze che piangono sarei andata in crisi anch’io. Per quello non faccio il giudice”.