Iva Zanicchi a Belve: “La migliore sono ancora io”

Ospite della seconda puntata di Belve, Iva Zanicchi si racconta senza filtri: i guai con il fisco e la rivalità con Mina.

Questa sera, martedì 4 novembre, Iva Zanicchi torna sotto i riflettori nella seconda puntata di Belve. Tra le domande taglienti di Francesca Fagnani, la cantante si apre a rivelazioni e racconti senza filtri.

Iva Zanicchi e la rivalità con Mina

Come riportato da Vanity Fair, la schietta conduttrice di Belve chiede alla Zanicchi della presunta rivalità con Mina. Lei risponde con tutta sincerità e ironia: “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”.

Iva Zanicchi

Quando la Fagnani le chiede se ha provato invidia, Iva risponde con prontezza: “Invidia no, a volte ho provato rabbia“.

I problemi con il fisco

La cantante ha parlato apertamente anche dei problemi che ha avuto con il fisco, e racconta: “Le tasse le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7 miliardi e 500 milioni”.

E aggiunge: “Guadagnavo, ma per 2 anni non mi hanno pagato l’Iva. Volevo donare me stessa ma non l’hanno accettato“.

“OK il prezzo è giusto”

Durante l’intervista, la Zanicchi si è anche espressa in merito al ritorno di OK il prezzo è giusto in RAI: “Come può esistere OK senza Zanicchi?. Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo“.

L’intervista si è conclusa poi con la domanda: “Chi è meglio di lei?”, “Alla fine la migliore di tutti sono io“, risponde Iva Zanicchi senza esitazione.