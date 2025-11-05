Francesco Gabbani è “superdotato”? Arriva la risposta

Il giudice di X Factor 2025 rompe il silenzio sulle indiscrezioni e le voci che lo vedrebbero “superdotato”.

Francesco Gabbani è stato il nuovo ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. Il cantante, oltre a riflessioni sulla musica e sull’esperienza come giudice del talent, ha stupito il pubblico rispondendo ad una domanda curiosa.

“Si dice che sei superdotato”: la risposta di Francesco Gabbani

“Una delle persone sedute a questo tavolo, non ti dirò chi, mi chiesto di chiederti se nella tua vita hai mai pensato di fare porno”, inizia il conduttore rivolgendosi al cantante. “Ha trovato un’intervista in cui si parla di una natura…. Ma io volevo chiederti: come fa il giornalista a saperlo? ‘Ah, si dice che sei superdotato’”.

Francesco Gabbani, in tutta sincerità risponde: “Lo so, lo so che le leggende…Le voci ormai girano però beh, non sta a me dirlo. Il punto d’inizio di questa leggenda? Deriva tutto da delle immagini televisive con completi sartoriali che hanno creato quella zona lì un po’ ‘bombè’, però potrebbe anche essere eh, lascio il mistero”.

Come riporta Fanpage, pare che le indiscrezioni su questo argomento si siano diffuse nel 2017, dopo la vittoria a Sanremo. Gabbani infatti avrebbe raccontato una battuta ‘particolare’: a catturare l’attenzione sul palco, sarebbe stato un “canovaccio inserito strategicamente nei pantaloni”.

Francesco Gabbani e il racconto di X Factor

Nel corso dell’intervista, il cantante si sofferma anche su riflessioni in tema musicale: “Non mi piace l’idea di inseguire la fruizione. Il mondo cambia, ma nella velocità non c’è approfondimento. Io continuo a fare musica per il mio gusto: non potrei inseguire qualcosa che non sono”.

Sulla sua esperienza come giudice di X Factor, confessa: “All’inizio avevo paura di dirlo, ma i ‘no’ che ho preso nella mia carriera mi hanno fatto bene. Ti fortificano, ti fanno capire se davvero sei determinato. Ai ragazzi dico sempre: non fate musica per diventare famosi o per i soldi, fatela per fare musica”.