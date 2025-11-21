Irama e Mew: spunta una nuova foto

È ormai da tempo che circolano voci secondo le quali i due cantanti sarebbero una coppia. Adesso, una nuova foto ha riacceso i rumor.

È da settembre che sul web sta circolando una notizia che cattura l’attenzione dei fan. Stando a un’indiscrezione, il cantante avrebbe trovato l’amore in una collega, anche lei ex concorrente di Amici: Mew. Dopo il video che li avevi immortalati mentre scendevano dallo stesso van dopo il concerto di Irama all’Arena di Verona, ora a riaccendere i rumor è una nuova foto.

Irama e Mew sono una coppia?

Il video circolato un mese fa in cui i due artisti scendevano dallo stesso veicolo sembrava aver tolto ogni dubbio: lei indossava persino un cappotto che, secondo gli occhi attenti dei fan, appartiene ad Irama.

Nella giornata di ieri, giovedì 20 novembre, una nuova foto pare confermare la relazione fra i due cantanti.

Mew posa al Teatro del Casinò a Sanremo il 17 dicembre 2024 – notiziemusica.it

Come riportato da Today, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti ricondiviso uno scatto ricevuto da una follower. In questa foto, Irama e Mew sono stati fotografati insieme ad un signore, forse appena incontrato nel locale/ristorante in cui i due si trovavano.

Irama e il desiderio di privacy

Non è un segreto il fatto che Irama sia molto discreto sulla sua vita privata. Proprio qualche giorno fa, ha parlato al podcast di Gianluca Gazzoli delle difficoltà incontrate durante la sua frequentazione con Giulia De Lellis, che lo sottoposto ad una grande esposizione mediatica. Ha raccontato infatti: “Per me, per come sono cresciuto io, da dove arrivo io, non sono mai stato abituato a raccontare le mie relazioni personali ma non perché ci sia nulla da nascondere, ma perché sono private. Non sono neanche dell’idea che, solo perché uno è un personaggio pubblico, debba per forza parlare della propria vita privata”.