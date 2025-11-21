Alfa e l’annuncio che ha stupito i fan

Durante il suo concerto, il cantante ha rilasciato una confessione che ha colto di sorpresa il pubblico: non parteciperà a Sanremo.
Lo ha voluto chiarire durante la sua esibizione live alla Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano Veneto: il cantante genovese non ha presentato nessuna canzone per il Festival e quindi non sarà presente sul palco dell’Ariston per il 2026.
Ecco il motivo.
Alfa e la sua assenza a Sanremo 2026
Era fra i nomi favoriti ed era da giorni che circolavano voci che lo consideravano una sicurezza nella lista dei Big. Ma Alfa ha voluto chiarire la situazione: “Ho visto un sacco di giornali fare il mio nome per il Festival di Sanremo. Ma ci tengo a dirvi la verità, io non ho presentato nessuna canzone al Festival per un motivo molto semplice. È da due anni che sono in tour in giro per l’Europa continuamente, due anni incredibili, pieni di musica, pieni di vita, che rifarei daccapo”.
Il cantante poi, in tutta sincerità, ha confessato: “Dal Festival di Sanremo di un po’ di anni fa non mi sono più fermato e per quanto io ringrazio ogni giorno di vivere di musica, credo anche che non esista l’arte senza pause, sono convinto di questa cosa e non voglio assecondare una paura che abbiamo e molti cantanti hanno, che è la paura di sparire e quindi ci porta a voler essere ovunque, no? Assecondare il bisogno di esserci sempre, esserci ovunque”.
Alfa e il bisogno di una “pausa”
Alfa ha raccontato anche quali saranno i suoi piani verso la fine di novembre: “Vorrei prendermi questi due mesi per prendere la patente. A fine novembre mi metto come obiettivo di farlo, e di farmi un viaggio, stare coi miei genitori e vivermi la mia vita. Che è sempre quella che ho messo dentro le canzoni. E proprio per questo in un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale ti scrive le canzoni, la cosa più artistica che si possa fare è dire ‘Non ci sono, non ho bisogno di esserci in questo momento'”.