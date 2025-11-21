Alfa e l’annuncio che ha stupito i fan

Durante il suo concerto, il cantante ha rilasciato una confessione che ha colto di sorpresa il pubblico: non parteciperà a Sanremo.

Lo ha voluto chiarire durante la sua esibizione live alla Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano Veneto: il cantante genovese non ha presentato nessuna canzone per il Festival e quindi non sarà presente sul palco dell’Ariston per il 2026.

Ecco il motivo.

Alfa e la sua assenza a Sanremo 2026

Era fra i nomi favoriti ed era da giorni che circolavano voci che lo consideravano una sicurezza nella lista dei Big. Ma Alfa ha voluto chiarire la situazione: “Ho visto un sacco di giornali fare il mio nome per il Festival di Sanremo. Ma ci tengo a dirvi la verità, io non ho presentato nessuna canzone al Festival per un motivo molto semplice. È da due anni che sono in tour in giro per l’Europa continuamente, due anni incredibili, pieni di musica, pieni di vita, che rifarei daccapo”.

Alfa a Sanremo 2024

Il cantante poi, in tutta sincerità, ha confessato: “Dal Festival di Sanremo di un po’ di anni fa non mi sono più fermato e per quanto io ringrazio ogni giorno di vivere di musica, credo anche che non esista l’arte senza pause, sono convinto di questa cosa e non voglio assecondare una paura che abbiamo e molti cantanti hanno, che è la paura di sparire e quindi ci porta a voler essere ovunque, no? Assecondare il bisogno di esserci sempre, esserci ovunque”.

Alfa e il bisogno di una “pausa”

Alfa ha raccontato anche quali saranno i suoi piani verso la fine di novembre: “Vorrei prendermi questi due mesi per prendere la patente. A fine novembre mi metto come obiettivo di farlo, e di farmi un viaggio, stare coi miei genitori e vivermi la mia vita. Che è sempre quella che ho messo dentro le canzoni. E proprio per questo in un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale ti scrive le canzoni, la cosa più artistica che si possa fare è dire ‘Non ci sono, non ho bisogno di esserci in questo momento'”.