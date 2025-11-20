Fedez, l’uscita con i figli e la fidanzata Giulia

Il rapper è stato fotografato durante la sua uscita in pubblico con i figli Leone e Vittoria. Con loro anche la fidanzata Giulia Honegger.

Fedez è tornato al centro dell’attenzione soprattutto dopo le recenti tensioni con l’ex socio Luis Sal.

A riaccendere i riflettori, sono anche alcune foto diffuse dal settimanale Oggi, che ritraggono il rapper lontano dalle polemiche degli ultimi giorni.

E’ stato ripreso infatti durante momenti di spensieratezza e tranquillità trascorsi insieme ai figli Leone e Vittoria.

Fedez e l’uscita al parco insieme ai figli

Il rapper è stato immortalato mentre trascorreva un momento sereno insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria. Negli scatti pubblicati dal settimanale Oggi emerge tutta la serenità di un pomeriggio semplice e speciale: Fedez li accompagna sulle giostre di un parco milanese e poi sulle macchine a scontro.

Fedez

Anche i bambini appaiono sorridenti e spensierati, complici i giochi e il divertimento. A condividere questo momento c’erano anche i nonni, Anna Maria e Franco, genitori di Fedez, descritti da Today come come figure tanto presenti nella vita dei nipotini.

Insomma, dalle foto traspare un clima di felicità e serenità.

Fedez e Giulia Honegger

Nelle foto compare anche la fidanzata 23enne del rapper, Giulia Honegger (fondatrice del brand di moda Ayme) che sembra interagire dolcemente con i bambini.

La relazione con la giovane stilista milanese era stata ufficializzata la scorsa estate da Federico, sui social, e ora i due sono una coppia da circa quattro mesi.

La sua presenza sembra essere sempre più importante visto che compare spesso nelle storie dei profili social del rapper.

Ne è un esempio lo scatto che Fedez condiviso ad ottobre durante il weekend trascorso a DisneyLand Paris: una foto in bianco e nero mentre bacia con Giulia sullo sfondo del Chateau di Fontainebleau, il famoso castello della Bella Addormentata nel Bosco.