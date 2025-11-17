Fedez e la denuncia di Luis Sal: ecco cosa sta succedendo

Scontro fra Muschio Selvaggio e Pulp Podcast: Fedez ha annunciato di essere stato denunciato per plagio da Luis Sal.

Continuano le tensioni fra Fedez e l’ex socio e amico Luis Sal. Nell’ultima puntata del format Pulp Podcast, il rapper e il collega Mr Marra hanno parlato pubblicamente delle accuse e della denuncia mosse da Luis Sal.

La denuncia contro Fedez

A far chiarezza è stato Mr Marra, che ha letto direttamente il documento della denuncia.

Stando alle dichiarazioni, il nuovo format condotto da Fedez e Mr Marra sarebbe un plagio di Muschio Selvaggio. Le contestazioni pare sottolineino gli stessi temi politichi che verrebbero trattati, e la scelta degli ospiti che sarebbe considerata simile a quella effettuata dal precedente progetto.

Fedez

Tuttavia il rapper non ha tardato a rispondere.

Secondo Fedez, Luis Sal, durante Muschio Selvaggio era contrario a trattare argomenti di stampo politico.

Per quanto riguarda la seconda accusa, come esempio di ospite “plagiato”, viene presentata Patrizia Aldrovandi. Stando sempre alle affermazioni di Fedez, Patrizia non sarebbe mai stata presente a Muschio Selvaggio durante il periodo in cui erano alla conduzione il rapper e Luis Sal, ma durante la coppia Mr Marra-Fedez. In più, dichiara che la donna non si stata nemmeno mai ospite di Pulp Fiction, considerando dunque come infondata ed errata l’accusa mossa dall’ex socio.

Fedez e il suo attacco

Come riportato da Fanpage, Fedez pare sostenga che le accuse mosse da Luis Sal siano legate ad un interesse economico. Ha aggiunto infatti: “Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il c***o a noi? Tu di tutto questo non hai il minimo merito, anzi un merito ce l’hai perché ci hai fatto iniziare questa cosa da una salita ancora più ripida di quello che doveva essere. Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi”.