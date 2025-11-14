Ultimo e Jacqueline: le ultime novità sulla presunta crisi

Tensioni fra Ultimo e Jacqueline Luna? Il nuovo video pubblicato da lei sembrerebbe fare chiarezza sulla situazione.

E’ da qualche settimana ormai che girano voci su un presunto allontanamento fra Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna.

La sua partenza per New York, da solo, era stata interpretata nuovamente come una conferma della crisi. Tuttavia, il video condiviso da Jacqueline sembrerebbe dire tutt’altro.

Jacqueline Luna e il video a New York

A diffondere l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, nei suoi profili social, ha parlato di una vera e propria separazione, e l’assenza del cantante nel profilo Instagram di Jacqueline aveva alimentato i sospetti.

Come riporta Today, Ultimo di recente è atterrato a New York, partendo da Roma da solo. L’assenza di Jacqueline è stata interpretata come conferma dei rumor. La svolta però è arrivata ieri sera, quando lei, sorprendendo tutti, ha condiviso su Instagram un video in cui si trova proprio nella Grande Mela.



A corredo del filmato aggiunge: “Atterrata da 1 ora !! Sono nel traffico arrivando in hotel. Qui mi viene voglia di volare. Sento un’energia in questa città che a parole è inspiegabile !!! Le persone, le strade & i bellissimi ricordi. Questa è la città in cui sono diventata mamma. Ed è anche quella in cui ho scoperto che lo sarei diventata. Ahhhhhhhh New York, mi sono sempre sentita fuori posto, ma tu mi hai accolta a braccia aperte nel 2018 e mi hai aiutato a scoprire chi sono ! Te ne sarò per sempre grata”.

Il fatto che i due siano nella stessa città potrebbe suggerire che le cose in realtà stiano andando a gonfie vele.

Il post di Ultimo

Non manca però anche il post del cantautore romano, che nel suo profilo Instagram si lascia andare ad una riflessione.

Scrive: “Sono una persona estremamente terrena. Un ragazzo silenzioso che si fa un milione di domande, schivo e anche scorbutico a dirla tutta. Non so come mi siano uscite le canzoni che ho scritto o quelle che scriverò…È qui che spesso nasce per me il disagio negli artisti. Credo che l’ispirazione arrivi dall’alto, da altre frequenze e soprattutto a sprazzi veloci. Ed è inutile cercare di essere come quei 40 secondi avuti mentre scrivevi la tua più bella canzone, perché tanto svegliandoti senti che hai solo bisogno di scendere a comprare le sigarette e un buon caffè (…)”.

E poi aggiunge: “Quel puntino sono io a Montauk di fronte all’oceano Atlantico… aspettando quei “40 secondi”.