Scontro acceso fra Achille Lauro e Paola Iezzi

Nuove tensione sono esplose a X Factor: l’esibizione di VISCARDI ha acceso lo scontro fra Achille Lauro e Paola Iezzi.

Dopo le piccole incomprensioni fra Giorgia e Lauro degli episodi scorsi, nella quarta puntata del Live Show di X Factor 2025 è scoppiato un nuovo scontro che ha diviso due giudici.

Ecco cosa è successo.

Le parole di Achille Lauro

Tutto ha avuto inizio dall’esibizione di VISCARDI, che interpretato in modo jazz la storica canzone di Gino Paoli, Il cielo in una Stanza, una scelta che ha diviso i vari giudici.

Per Achille Lauro, “I giganti della musica italiana avevano voci sporche e imperfette ma avevano una grande espressività”, per poi sottolineare: “Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato“, in quanto, secondo il suo parere, ha “svuotato il sentimento di questa canzone incredibile”. Con lui, si trova d’accordo Jake La Furia, che aggiunge: “Si è esagerato nella direzione sbagliata”.

La replica di Paola Iezzi

La giudice non si trattiene, e difende con forza la scelta di VISCARDI: “Era un mio desiderio portarla così“, e non manca l’ “attacco” a Lauro, a cui replica “Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video“.

Se dalla parte di Lauro è intervenuto Furia, a sostenere Paola Iezzi è stato Gabbani: “Questa è una versione dichiaratamente jazz, è una rivisitazione credibile. Mi hai ricordato la delicatezza di Chet Baker”.

Paola Iezzi

Furia però ancora una volta si è voluto esprimere in difesa di Lauro: “Se a uno non piace una cosa, non è ignorante. Si è esagerato nella direzione sbagliata”.

A cercare di placare la situazione ci ha pensato la conduttrice Giorgia, ricordando che la gara deve proseguire.

Ma è solo verso il fine puntata che torna l’equilibrio, e proprio come aveva fatto con Giorgia, Lauro si scusa con la collega Paola.