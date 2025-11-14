Benjamin Mascolo: le foto delle nozze “segrete”

Il cantante era convolato a nozze nel 2023 in gran “segreto”. Ora ho voluto condividere gli scatti di quel giorno speciale.

Benjamin Mascolo, noto cantante ex membro del duo Benji&Fede, è sposato da due anni con Greta Cuoghi, e sono da poco diventati genitori di una bambina.

I due si erano giurati amore eterno nella totale privacy, e ora in occasione dell’anniversario, il cantante ha deciso di condividere le foto del loro grande giorno.

Le foto del matrimonio di Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi

Come riportato da Gossip.it, Greta e Benjamin sono convolati a nozze a novembre 2023, senza dare nessun tipo di annuncio nei profili social: la coppia infatti si è sposata in “segreto” e discrezione, scegliendo la totale privacy.

Sul suo account Instagram, in un dolce post, il cantante ha condiviso gli scatti di quel giorno, accompagnati da una didascalia piena di amore: “Due anni fa ci siamo sposati in segreto. Volevamo che il giorno più bello della nostra vita restasse al sicuro. Lontano dagli occhi di un mondo che, troppo spesso, ha smesso di credere nel per sempre. Cosa dovevamo dimostrare? Niente, amore mio. L’abbiamo fatto per noi. Perché la nostra storia meritava un vero giorno uno”.

E poi aggiunge: “Il mio amico Giacomo, che passava per caso proprio in quel momento, mi ha visto fresco di sartoria e si è insospettito. Gli ho detto: “Vieni con me”. In rappresentanza di tutti gli amici della nostra vecchia compagnia (…) Poi ho visto Greta. Con quel vestito bianco. Semplice, elegante, bellissimo. E in un istante ho capito che non avrei potuto scegliere niente di diverso.

Lei era il mio sì, prima ancora di pronunciarlo“.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi genitori

I due avevano dato notizia della gravidanza di Greta lo scorso luglio, pubblicando diverse foto con il pancione in vista. A settembre avevano organizzato gender reveal party svelando il sesso del bebè: i due aspettavano una bambina.

A ottobre hanno annunciato la nascita di Athena.