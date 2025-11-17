“Tante falsità su di me”: Laura Pausini risponde sui social

La cantante è intervenuta sui social per rispondere alle voci della presunta condizione che avrebbe imposto su Sanremo 2026.

E’ da giorni che online circolano indiscrezioni su un possibile ritorno di Laura Pausini a Sanremo 2026. Secondo queste voci, la cantante avrebbe però posto una condizione: essere l’unica co-conduttrice donna sul palco.

La Pausini è intervenuta su X per smentire. Ecco le sue parole.

Laura Pausini e la risposta alle indiscrezioni

Era stato il settimanale Oggi a diffondere l’indiscrezione relativa alla presunta richiesta di Laura Pausini per la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

La cantante però ha tenuto a sottolineare la falsità dietro questa notizia in uno sfogo in risposta ad un utente sulla piattaforma social X: “Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi perché si inventano queste cattiverie? Perché cosi tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia”.

Laura Pausini in concerto – notiziemusica.it

Come riportato da Fanpage, già in passato la cantante si era espressa in merito ai giudizi che sente di ricevere in Italia. Nel 2021, in occasione della vittoria del Golden Globe, dichiarò: “All’estero ho meno paura perché, qui sento un’enorme responsabilità, devo sempre spiegare il perché di questo successo, anche a me stessa, ovviamente. In Italia ho paura, quando sono all’estero non ce l’ho, lì mi dicono che mi ammirano, in Italia me lo dicono solo i miei fan”.

Il duetto di Laura Pausini

Nel suo sfogo su X, Laura Pausini fa riferimento al duetto realizzato con Yami Safdie.

La canzone sarà presente nel prossimo album di Laura Pausini, e sotto al post in cui parla del singolo, ha scritto: “Yami è una cantante argentina che ha iniziato la sua carriera pubblicando cover sui social network… sì! avete letto bene, cover. Ci unisce questa stessa passione! Sapete già che io ho iniziato facendo piano bar e, come lei, cantavo le mie canzoni preferite degli artisti che ho amato di più… proprio come i due dischi che sto preparando”.