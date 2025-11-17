Levante: “Ho una cordite emorragica”

La cantante ha raccontato sui social dell’incidente a teatro che l’ha costretta ad un periodo di riposo. Ecco cosa è successo.

Su Instagram la cantante ha scritto di essere stata intossicata dal fumo di scena durante una sua esibizione a teatro. Questo piccolo indicente le ha causato una cordite emorragica che l’ha costretta a riposo. La cantante però ha voluto rassicurare i fan.

Levante: cosa è successo a teatro

Con delle stories su Instagram, l’artista racconta di soffrire di una cordite emorragica alla corda sinistra dopo aver respirato fumo di scena per un periodo abbastanza lungo: “Due giorni fa ho scoperto di avere una cordite emorragica alla corda sinistra. Questa emorragia è stata è stata causata da una forte tosse dopo avere respirato per più di un’ora (all’interno di un teatro) fumo di scena. Una intossicazione come mai nella mia vita. Dopo tre settimane dall’episodio, l’esito è stato scoraggiante, specie in un momento preziosissimo per me come questo. Il risultato è un lungo elenco di medicine e riposo”.

Levante

Levante poi ironizza e scherza: “Secondo voi io e il riposo siamo amici? E soprattutto io e il tipo della macchina del fumo siamo amici? Str**z. Non la fermi questa diabla”.

Levante e il tour

La cantante ha voluto però rassicurare i suoi follower: “La corda si riprende, è una cosa che impiegherà un tempo non troppo lungo. Mercoledì canto per BBC e sarà bellissimo. Grazie per i vostri messaggi, oggi sono più i******a di ieri ma ci rido sopra. Sto riposando e non salto gli impegni presi”.

Levante sarà infatti impegnata nel suo tour nei club nel 2026. Ecco le date:

Giovedì 29 aprile 2026 – Padova

Lunedì 4 maggio 2026 – Firenze

Mercoledì 6 maggio 2026 – Roma

Giovedì 7 maggio 2026 – Napoli

Lunedì 11 maggio 2026 – Venaria Reale (TO)

Giovedì 14 maggio 2026 – Bologna

Martedì 19 maggio 2026 – Milano