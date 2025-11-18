Addio alle gemelle Kessler: ecco cosa avevano deciso

Terribile lutto nel mondo dello spettacolo: le gemelle Kessler sono morte insieme all’età di 89 anni. Avevano già stabilito tutto.

Lo sorelle Alice e Ellen Kessler sono morte ieri, lunedì 17 novembre. Inseparabili, avevano già deciso che sarebbero morte insieme e nello stesso momento, ricorrendo al suicidio assistito.

Avevano anche manifestato il loro desiderio di essere sepolte nella stessa urna, con i resti della loro madre e del loro adorato cane Yello.

La morte delle gemelle Kessler

E’ stata Wega Wetzel, portavoce della Dghs, la più grande associazione tedesca per la difesa dei pazienti e tutela dei diritti civili, a confermare che si è trattato di suicidio assistito, una pratica ammessa in Germania ma secondo determinate condizioni. Open riporta che la portavoce ha spiegato che da tempo le due sorelle avevano deciso di voler morire insieme, stabilendo persino la data: “Hanno ricevuto prima la visita di un legale che doveva assicurarsi che la loro decisione fosse maturata da un tempo sufficiente, che non vedessero alternative, che fosse libera e che non avessero, per esempio, malattie psichiatriche. In un secondo momento è andato a trovarli un medico. Anche lui per sincerarsi che le due sorelle avessero maturato una “decisione libera e responsabile“. Poi queste due persone hanno continuato a seguire da vicino le gemelle per accertarsi che non avessero proprio più dubbi”.

L’eredità delle gemelle Kessler

Già da tempo, le gemelle Kessler avevano manifestato l’intento di sostenere Medici Senza Frontiere, e quindi di donare i loro averi a sostegno di cause umanitarie. Ellen aveva già dichiarato in passato: “Ci sono così tante persone che hanno bisogno di donazioni”. Poi, la lista di beneficiari ha incluso altre organizzazioni CBM Blind Mission che offre sostegno alle persone con disabilità, l’Unicef, la Fondazione di assistenza per artisti Paul Klinger e la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti.