Cristiano Malgioglio e la sua frecciatina ad una cantante

Malgioglio, ospite della terza puntata di Belve, si racconta senza filtri, e non manca la frecciatina ad una famosa cantate.

Malgioglio è tornato sotto i riflettori con le sue rivelazioni nel programma condotto e ideato da Francesca Fagnani su Rai2, Belve, e non è passato inosservato il suo commento su una nota artista italiana.

Il racconto di Cristiano Malgioglio

Il cantante ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con la madre e la scoperta del proprio orientamento sessuale.

Come riporta Fanpage, ha parlato infatti dell’ultima lettera che le ha scritto il giorno della sua morte: “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me“. Quando la conduttrice gli chiede del motivo per il quale i due non avessero mai parlato apertamente, lui ha dichiarato: “Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato”.

Cristiano Malgioglio

La frecciatina di Malgioglio a Giusy Ferreri

Su Giusy Ferreri già in passato aveva detto: “Se non era per me stava ancora al supermercato”. Ma questa volta, il cantante confessa: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei, ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Ma non me ne frega più niente”.

Cristiano Malgioglio ha poi risposto alla domanda della conduttrice Fagnani, che gli ha chiesto se pensa abbia ottenuto il successo e il riconoscimento che lui merita, e la sua risposta è stata onesta e senza troppi giri: “Non mi interessa, le mie canzoni rimarranno nella storia”.