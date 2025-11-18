Robbie Williams: “Sto perdendo la vista a causa di un farmaco”

Il cantante ha rivelato che la sua vista sta peggiorando a causa di un farmaco che sta assumendo per dimagrire.

Dopo aver parlato apertamente della sua sindrome di Tourette, Robbie Williams rilascia un’altra dichiarazione sulla sua salute: ha paura di perdere la vista.

In un’intervista concessa al The Sun, il cantante cinquantunenne ha confessato di assumere un farmaco per dimagrire che teme gli stia causando, come effetto collaterale, un peggioramento della vista.

Robbie Williams: la paura di perdere la vista

Nell’intervista, il cantante ex membro dei Take That, ha rivelato di sottoporsi a iniezioni di Mounjaro, un farmaco dimagrante, che ritiene che possa essere la causa per la sua vista peggiorata: “Sono stato uno dei primi ad assumere questi farmaci e ho notato che la mia vista non è più buona. È da un po’ che è offuscata e sta peggiorando. Non credo sia l’età, credo siano le iniezioni”, e ha spiegato che ha voluto raccontarlo pubblicamente per invitare le persone a prestare attenzione a questo tipo di medicinali: “Voglio mettere in guardia le persone sui potenziali rischi, assicuratevi di fare le vostre ricerche.”

Robbie Williams

I primi segnali

Robbie Williams ha dichiarato di aver iniziato a notare un peggioramento della vista durante una partita di football: “L’altra sera sono andato a una partita di football americano e i giocatori erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me“. Ma la problematica pare si sia estesa anche durante le sue esibizioni.

Ha raccontato: “In uno degli ultimi tour, ho cantato She’s The One ad una ragazza ogni sera. In sostanza, guardavo in direzione di queste donne che erano girate verso di me. Per loro era un’esperienza incredibile, ignoravano che non potessi vederle… Sono andato da un oculista, ma in quel momento non pensavo che la situazione fosse legata alle iniezioni. E così ho cambiato gli occhiali”.

Il cantante, tuttavia, fa una rivelazione che spiazza tutti: “Io, probabilmente, continuerò il trattamento finché non perderò completamente la vista da un occhio”.