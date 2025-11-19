Fedez sotto attacco: “Ci fai schifo”

Riccardo Vignola, manager di Luis Sal, ha attaccato il rapper dopo il video che ha postato sulla denuncia di plagio.

Continua lo scontro fra i due ex soci/amici Fedez e Luis Sal che ha accusato il rapper di aver plagiato il vecchio format Muschio Selvaggio. A intervenire ora con parole e accuse pesantissime è Riccardo Vignola, il manager di Luis.

Riccardo Vignola e lo sfogo contro Fedez

Il manager di Luis Sal non ha usato mezzi termini, ed è partito subito all’attacco in modo diretto: “Siamo stati perennemente zitti perchè, uno, ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, due perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque”.

Fedez

Vignola ha continuato sostenendo che Fedez abbia creato loro ostacoli: “Ci hai portato in tribunale, denigrato, rotto il ca**o in ogni modo possibile con il tuo potere (perché purtroppo ancora qualcuno ti dà retta), ci hai continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire c****e su Luis”.

L’attacco all’immagine pubblica di Fedez

Riccardo Vignola ha voluto esprimere anche un giudizio sulle amicizie del rapper e il rapporto con il suo pubblico e fan, sostenendo che “non sai più chi dissare nelle canzoni, non ti dà retta neanche il tuo cane e tutti hanno capito cosa sei e quanto faccia ca***re come essere umano”.

E ha infierito aggiungendo: “Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m*e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga. Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo”.