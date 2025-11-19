BigMama: “È stato un anno duro”

La cantante è stata ospite della terza puntata di Belve dove si è raccontata senza filtri: dagli anni del bullismo all’amore per Ludovica.

BigMama si è raccontata a Francesca Fagnani nella puntata di ieri, martedì 18 novembre, dove ha fatto emergere tutta la sua forza e fragilità, dovuta soprattutto alla grande esposizione mediatica a cui è stata soggetta negli ultimi anni: “Mi ha fatto bene dal punto di vista professionale, ma convivo con difficoltà con il fatto di essere esposta ai giudizi degli altri”.

Ecco il suo racconto.

BigMama: il racconto sul bullismo subito

Come riportato da Fanpage, BigMama ha ripercorso la sua storia parlando della sofferenza che ha vissuto da bambina per via degli atti di bullismo. Un dolore che però lascia anche una traccia nel suo presente. Ha raccontato infatti: “L’ha scuola l’ho vissuta come un luogo di bullismo. Anche adesso i ragazzini mi fanno paura. Oggi mi vogliono solo abbracciare, ma nella mia testa c’è ancora quello che ho subito. La scuola è un posto che mi fa stare male, perché mi ricorda quello che ho passato”.

La cantante ha vissuto un dolore talmente forte da portarla a compiere atti di autolesionismo: “A 13 anni ho avuto episodi di autolesionismo, a volte quando ero particolarmente arrabbiata sbattevo la testa contro il muro, mi tiravo schiaffi, mi davo della perdente, della fallita e me la prendevo con il mio corpo. I miei genitori non hanno mai visto i tagli perché nascondevo tutto”.

BigMama

BigMama e l’amore per Ludovica

La cantante ha affrontato anche il tema dell’amore, ed è qui che entra in gioco Ludovica: “Con Lodovica siamo molto innamorate. A lungo mi sono negata la possibilità di amare una donna. Le consideravo troppo belle per me”.

E sulla libertà sessuale ha aggiunto: “Sono bisessuale, ma quelli con cui ne parlavo volevano portarmi a pensare di essere una ninfomane”.