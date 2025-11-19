Pausini-Grignani: è stato raggiunto un accordo

La versione di Laura Pausini di “La mia storia fra le dita” rimarrà sul mercato: a stabilirlo è la società editrice del brano.

Dopo alcune settimane di tensione, lo scontro fra Laura Pausini e Gianluca Grignani è stato risolto. Tutto era partito dalla versione di La mia storia fra le dita realizzata da Laura Pausini, che aveva suscitato il disappunto dell’autore del brano per le modifiche effettuate.

Ora, la Warner Chappell ha confermato che la controversia è stata risolta.

Le tensioni fra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Tutto era partito a settembre, quando Laura Pausini aveva annunciato l’uscita della cover del brano di Grignani La mia storia fra le dita.

In quell’occasione, il cantante aveva dato via ad uno sfogo sostenendo la Pausini non lo aveva citato come autore originale.

Come riportato da Open, lo scontro poi è proseguito quando Grignani aveva annunciato l’intenzione di procedere per vie legali accusando la cantante di aver apportato delle modifiche al testo originale: “Mi sono preso del tempo per riflettere. E quando ho realizzato che la parte semantica è stata stravolta a tal punto che la canzone stessa ha perso il suo significato, ho capito che non potevo restare in silenzio”.

La Warner Chappell, invece, aveva chiarito che la Pausini era in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere all’incisione della sua versione del brano.

La risoluzione della controversia

La casa editrice della nuova versione del brano ha annunciato “di aver risolto in modo positivo con Gianluca Grignani e Massimo Luca, coautore del pezzo, la disputa legata alla modifica del testo nella versione interpretata da Laura Pausini. L’intesa è stata raggiunta tramite un accordo che consentirà agli autori di autorizzare la permanenza sul mercato della versione contestata. Tutte le parti coinvolte esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto”.

La versione di Laura Pausini quindi potrà rimanere in commercio.