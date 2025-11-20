Irama confessa: “Avevo i paparazzi attaccati. Era una cosa folle”

Il cantante ha raccontato le difficoltà incontrate durante la sua frequentazione con l’influencer Giulia De Lellis.

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Irama si è raccontato senza filtri, ripercorrendo uno dei periodi più complessi della sua vita privata. Il cantante infatti ha spiegato come l’enorme esposizione mediatica legata alla sua relazione con Giulia De Lellis abbia generato una serie di ostacoli difficili da gestire, incidendo sulla sua quotidianità.

Irama: il dietro le quinte della storia con Giulia De Lellis

Come riporta Today, la frequentazione di Irama con l’influencer ha avuto una conseguenza che ha creato enormi difficoltà al cantante: la continua esposizione mediatica. “Ho sempre cercato di scindere la mia vita privata dal resto”, ha raccontato, “Io spero che nessuno mi ricordi per quello ma per la musica. Se non dovessero ricordarmi per la musica vorrebbe dire che ho fallito”.

Irama

Ha poi voluto specificare che non attribuisce nessuna colpa alla sua ex partner: “Non l’ho mai cercata questa cosa anzi, l’ho sofferta. L’altra persona era più in quel mondo lì e non è certo una colpa, ma avevo i paparazzi attaccati, mi seguivano anche all’estero. Era una cosa folle“. E continua: “Per me, per come sono cresciuto io, da dove arrivo io, non sono mai stato abituato a raccontare le mie relazioni personali ma non perché ci sia nulla da nascondere, ma perché sono private. Non sono neanche dell’idea che, solo perché uno è un personaggio pubblico, debba per forza parlare della propria vita privata”.

Irama e la fine della storia con Giulia De Lellis

Quando Irama aveva annunciato la fine della storia con Giulia De Lellis, aveva usate queste parole: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Ma non era mancato il riferimento alla difficoltà derivate dai continui pedinamenti e pettegolezzi: “Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.