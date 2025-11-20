Arisa e il desiderio di dare “una sferzata a questa vita”

Durante un’intervista, la cantante è tornata a parlare di Sanremo e svela i retroscena su un suo noto post Instagram del 2023.

Arisa è tra le artiste più attese in vista di Sanremo 2026. Anche quest’anno, infatti, la cantante non ha nascosto il suo forte desiderio di tornare sul palco dell’Ariston, un luogo l’ha vista protagonista di esibizioni emozionanti.

Durante l’intervista a Radio Deejay, Arisa ha affrontato non solo il tema legato al Festival, ma ha anche ricordato un noto appello che aveva condiviso sui social due anni fa.

Arisa e Sanremo

La cantante manca dal palco dell’Ariston dal 2021. Quest’anno però ci riprova: già a Today aveva confessato di pensarci sempre e che si candida “sapendo che potrei avere anche un riscontro negativo”.

Nella sua intervista a Radio Deejay si è riparlato della questione. Michele Wad Caporosso infatti le ha detto di essere attesa al Festival. “Mah, sì, dai… come tutti” replica Arisa, e poi aggiunge: “Vorrei dare una sferzata di vita a questa vita, un po’ di adrenalina, vedere che succede”. Una frase che lascia trapelare il desiderio e la speranza di tornare ad esibirsi su quel palco.

Arisa – www.notiziemusica.it

Arisa e il “famoso” post Instagram

Nel corso dell’intervista, Arisa ha parlato del post pubblicato due anni fa, che era servito come “appello” per trovare marito. Ora racconta il retroscena e gli esiti ai quali aveva portato: “Alla fine ricevemmo tantissime mail, alcune anche molto sgradevoli. Poi ci siamo stancati e abbiamo lasciato perdere. Se ho trovato marito? No, no, no, no”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, dopo la fine della storia con Walter Ricci, in un’intervista a Verissimo concessa a fine ottobre, aveva raccontato: “La sera mi abbraccio e mi ripeto: sono un fiore. Non mi sono sempre voluta bene, ma bisogna rimboccarsi le maniche e dire basta. Sono sola, ma c’è sempre un sentimento che bolle in pentola, una persona a cui penso più delle altre“.