Ospite a Verissimo, Arisa torna a parlare di amore e famiglia dopo la rottura con l’ex fidanzato annunciata a marzo.

Arisa non manca mai di emozionare con i suoi racconti a cuore aperto e senza filtri. Ospite a Verissimo, la cantante si è confidata in tema amoroso: dopo la rottura con Walter Ricci, sembra aver ritrovato la serenità anche grazie ad una persona a cui “pensa di più rispetto alle altre”.

Le parole di Arisa a Verissimo

Arisa non ha più parlato pubblicamente della propria vita sentimentale dopo la rottura con l’ex fidanzato. Ma è tornata a farlo, domenica 26 ottobre, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Arisa inizia il suo racconto sottolineando le delusioni sentimentali che spesso l’hanno portata a sentirsi sfruttata: “Vorrei anestetizzarmi un po’, per non essere così sensibile. È pesante sentire tutto. Mi hanno delusa in amore, mi sono sentita sfruttata. Non sai mai se una persona ti sta vicino perché vuole te o per il tuo successo“.

Ora si dichiara ancora “sola” ma con un piccolo accenno che porta a pensare ci possa essere qualcuno: “La sera mi abbraccio e mi ripeto: sono un fiore. Non mi sono sempre voluta bene, ma bisogna rimboccarsi le maniche e dire basta. Sono sola, ma c’è sempre un sentimento che bolle in pentola, una persona a cui penso più delle altre“.

Arisa: la famiglia e Sanremo

Alla domanda se vorrebbe costruire una famiglia tutta sua la cantante risponde: “Vorrei una famiglia, ma ho capito che io una famiglia ce l’ho già: la mia e il mio pubblico. Il mio lavoro è la mia zolletta di zucchero. Tutto il resto se verrà bene, ma deve essere una cosa davvero davvero bella, altrimenti va bene così”.

Alla domanda su Sanremo, si esprime dicendo: “Sempre il mio sogno. Ci provo sempre, ma non sempre è il mio tempo. Quando queste cose accadono e non vanno come speravo, mi guardo dentro, mi dò la colpa”.