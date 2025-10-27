La quinta puntata di Amici 2025 introduce tre eliminazioni significative, con un omaggio iniziale alla nuova musica di Angelina Mango e la partecipazione speciale di TrigNo e Emma.

La quinta puntata di Amici 2025 si apre con un omaggio musicale e prosegue con una serie di sfide che determinano tre eliminazioni significative. Maria De Filippi presenta il nuovo album di Angelina Mango, intitolato caramé, uscito il 16 ottobre. Anche se Angelina non è presente, i ballerini professionisti eseguono una coreografia emozionante al ritmo di velo sugli occhi, tratto dal nuovo progetto discografico.

La serata continua con le sfide che vedono l’eliminazione di due ballerini e un cantante, modificando significativamente la composizione della classe. Un momento clou della puntata è la performance del vincitore della scorsa edizione, TrigNo, che presenta il suo ultimo singolo Ragazzina. La gara musicale vede anche la partecipazione di Emma, che esegue il suo nuovo singolo Brutta Storia e giudica le performance degli allievi.

Le eliminazioni e le sfide decisive della puntata

Il primo concorrente a sfidarsi è Frasa, allievo di Anna Pettinelli, che perde contro Angie, la quale si aggiudica il banco di Frasa, segnando una svolta nella sua partecipazione ad Amici 2025. La maestra Alessandra Celentano sorprende tutti decidendo di eliminare Tommaso, a causa dei progressi insufficienti mostrati dal giovane ballerino. Celentano afferma che “non mi bastano quattro mesi da qui al serale per colmare le tue lacune”.

Anche Matilde, ballerina di Veronica Peparini, finisce eliminata dopo aver perso la sfida contro Paola, che si distingue per la fluidità dei suoi movimenti e la sua tecnica. Queste eliminazioni segnano una significativa riorganizzazione tra i concorrenti della scuola.

Mc Roma 22/03/2023 – red carpet Cirque du Soleil ‘Kurios Cabinet of Curiosities’ / foto Mario Cartelli/Image nella foto: Andreas Muller-Veronica Peparini

La gara di canto: emozioni e sorprese

La gara di canto di Amici 2025 è giudicata da Emma, un volto noto delle edizioni passate. La competizione si apre con Flavia, allieva di Anna Pettinelli, che si aggiudica il terzo posto nella classifica generale grazie alla sua performance. Riccardo, allievo di Rudy Zerbi, emoziona tutti con la sua versione di La Mia Storia con Te di Alessandra Amoroso, e si posiziona al primo posto.

Plasma, un altro concorrente, mostra miglioramenti significativi nello staging e nella tecnica vocale con la sua interpretazione di Che Ne Sanno gli Altri di Gazzelle. Tuttavia, Valentina non riesce a convincere con Where Is My Husband, mentre Penelope e Plasma finiscono in sfida, con Penelope che non riesce a impressionare con la sua performance di Don’t Know Why di Norah Jones.

La gara di ballo: tecnica e giudizi severi

La gara di ballo viene giudicata da Rossella Brescia, celebre ballerina classica. Alessio, unico ballerino di Emanuel Lo, continua a impressionare per la sua abilità, mentre Emiliano, nonostante il secondo posto, riceve una sospensione della maglia dalla maestra Celentano per non aver applicato completamente le sue correzioni.

I ballerini Anna e Pierpaolo, entrambi della squadra di Veronica Peparini, non convincono la giudice e finiscono in sfida. La situazione attuale della classe di Amici 2025 sembra destinata a ulteriori cambiamenti, con una tensione crescente in vista della prossima puntata.