Cesare Cremonini e il dolore per il libro dell’ex fidanzata

Cesare Cremonini racconta la sofferenza vissuta dopo la pubblicazione del libro di Martina Maggiore, sua ex compagna.

Il cantante rompe il silenzio e racconta la sua verità nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan.

“Che stupida ragazza” è il titolo del libro pubblicato dalla sua ex fidanzata Martina Maggiore, che ha messo nero su bianco i dettagli della relazione con il cantante, durata circa quattro anni.

Sono racconti che, però, hanno messo in difficoltà Cremonini, che ha visto una parte importante della sua vita privata diventare pubblica.

Cesare Cremonini e il dolore per il libro

Martina Maggiore, nel suo racconto, parla di tradimenti, delusione e grande sofferenza; gli stessi sentimenti provati da Cremonini che confessa “È stata una sofferenza talmente grande da mettere a rischio la mia solidità”.

Il cantante ha parlato a cuore aperto, raccontando: “Per me questo è stato un anno che ha influito su tutto. Ho avuto la spiacevole esperienza di far parte anche io purtroppo del mondo del gossip, in maniera indiretta, nel senso che mi sono capitate delle cose che mi hanno portato lì“.

Sempre del gossip, rivela: “Io vado sempre dicendo che il gossip è una cosa bella, necessaria, divertente, nessuno ce l’ha col gossip, ma bisogna stare molto attenti a comprendere. Cioè, tu sei in una coppia, finisci sui giornali, bisogna prenderla con grande leggerezza, perché come dai attenzione a quella cosa lì, scompare la tua realtà e diventa reale quello. Quello non è reale, è una trasformazione della realtà che poi diventa business. Bisogna, quindi lasciar correre. Io lo faccio“.

Cesare Cremonini: “Le ho dato l’anima”

Parlando più specificatamente della ex fidanzata ha dichiarato: “Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi“.

Cremonini infatti, ha raccontato di aver chiesto a Martina di poter visionare, prima della pubblicazione, ciò che aveva scritto, ma pare lei gli abbia negato questa possibilità.

Nonostante ciò, ritiene di essere ancora più forte di prima: “Ne sono uscito più forte, semplicemente perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo. In più viviamo in un’epoca in cui il male e il bene vanno insieme. Ho capito persino che l’hater è il tuo più grande fan: non esiste un amore più grande dell’odio, dell’odiare qualcuno”.