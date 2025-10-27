Sarah Toscano ha fatto tappa a Roma, ma un video diffuso in rete mostra la cantante mentre ferma l’esibizione. Cosa è successo.

La giovane vincitrice di Amici 23 ha pubblicato il 3 ottobre il suo nuovo album Met Gala che ha riscosso grande successo fra i suoi giovani ascoltatori come ha mostrato il sold out alla tappa romana di sabarto 25 ottobre.



Se nello scorso concerto, è stata apprezzata per l’umanità con la quale ha affrontato di fronte al suo pubblico la fragilità per gli insulti che riceve online, questa volta la giovane cantante viene elogiata per il modo in cui ha saputo gestire un momento inaspettato che l’ha vista costretta ad interrompere il concerto.

Sarah Toscano: ecco perchè ha fermato l’esibizione

Sabato 25 ottobre, Sarah Toscano si è esibita a Largo Venue, ma durante l’esibizione del suo nuovo brano Caos, la cantante ha improvvisamente interrotto tutto.

Sarah Toscano

Nel video diffuso sui social, si vede Sarah sul palco che urla “Stop, stop, stop. Fermatevi un attimo, scusatemi”. A quel punto tutto si ferma, sia i ballerini che la musica, e la cantante, che si è a accorta che qualcosa non andava, si avvicina alla prima fila del pubblico per cercare di capire cosa stesse succedendo. Dal video parrebbe evidente che qualcuno si è sentito male.

Solo quando era certa che la situazione fosse migliorata e la persona si fosse ripresa, Sarah ha ripreso l’esibizione: “Tutto a posto ora. La rifacciamo, va bene?”, mentre è accolta dagli applausi del pubblico per il modo delicato e pronto con cui ha gestito l’inaspettato.

Gli ospiti al concerto di Sarah Toscano

Con lei sul palco, sono arrivati anche Carl Brave e Mida. Con il primo ha duettato Perfect, e con l’ex concorrente di Amici ha cantato sulle note di Semplicemente.

Il concerto, che ha visto anche l’esibizione di Amarcord portata sul palco dell’Ariston, ha riscosso un notevole successo segnando una tappa sold out.