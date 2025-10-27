Katy Perry e Justin Trudeau: a Parigi stupiscono tutti

La relazione fra la popstar e l’ex primo ministro canadese sembra essere ufficializzata con la loro apparizione pubblica a Parigi.

Ormai non si nascondono più: Katy Perry e Justin Trudeau hanno fatto la loro prima apparizione pubblica a Parigi per il 41 anni della popstar. Dopo la rottura da Orlando Bloom, e vari appuntamenti in cui i due sono stati paparazzati, finalmente sembrano ufficializzare la loro relazione.

Katy Perry e Orlando Bloom mano nella mano

Secondo quando riporta TMZ, sabato 25 ottobre, i due si trovavano a Parigi per festeggiare il compleanno della popstar che ha compiuto 41 anni. Katy Perry e Justin Trudeau avrebbero trascorso una serata romantica, assistendo allo spettacolo presso il famoso locale di cabaret parigino, il Crazy Horse Paris.

All’uscita sono stati subito fotografati e ripresi in video: lei in un elegante e raffinato abito rosso, e lui in total black. Ma il dettaglio che ha fatto parlare è il modo in cui si sono presentati: mano nella mano, sorridenti, complici e affiatati.

Le voci della frequentazione di Katy Perry e Justin Trudeau

Già dalla scorsa estate circolano rumors sulla loro relazione. Le prime indiscrezioni si sono diffuse per la precisione verso la fine di luglio, a distanza di un mese dall’annuncio della separazione dall’attore Orlando Bloom. La coppia era stata paparazzata a Montreal, in Canada mentre si concedeva un elegante cena.

Ma è stato il secondo avvistamento della coppia che ha tolto qualsiasi dubbio sulla natura del loro rapporto. Sul ponte superiore dello yacht, infatti sono stati fotografati mentre si baciavano

Nel Daily Mail che ha diffuso le foto, si leggeva che i due erano “incuranti dei turisti che sono passati lì in vicino in barca”, mentre secondo una fonte “Katy è molto, molto interessata a lui. Dice che è un vero affare, un ragazzo di qualità. È chiaro che le piace molto. E lui piace molto a lei”.