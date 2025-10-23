“Non voleva che mi operassi”: le rivelazioni di Valerio Scanu

Il cantante, ospite a La Volta Buona, ha parlato di chirurgia estetica e della reazione che ha avuto il marito.

Nella puntata di La Volta Buona, il 35enne ex concorrente di Amici, ha partecipato alla discussione sul tema della chirurgia estetica e di un intervento a cui avrebbe voluto sottoporsi. Scanu poi, si è lasciato andare ad una rivelazione sul marito, Luigi Calcara.

Valerio Scanu e la chirurgia plastica

Come riportato da Gossip.it, fra gli ospiti in studio, era presente il professor Pietro Lorenzetti il quale, stando al racconto di Scanu, aveva sottoposto il cantante ad una addominoplastica.

Valerio Scanu racconta: “Ora sono diventato uno sportivo e devo dire che ho un addome molto bello, sono molto dimagrito. E appunto per questo motivo sopra i glutei, nella parte bassa della schiena, mi è rimasta un po’ di pelle in eccesso che non va via con la palestra. Per questo motivo un annetto e mezzo fa sono tornato da lui e gli ho detto: ‘Vorrei sistemare questa parte del corpo, cosa si può fare?‘”.

Valerio Scanu – notiziemusica.it

La valutazione e l’analisi del professore lo hanno portato a suggerire al cantante un intervento di taglio della pelle: “Lui mi ha risposto è ‘l’unica soluzione’. A questo punto però il problema è stato mio marito, perché non voleva che io mi operassi. Così dopo un anno e mezzo sono riuscito a convincerlo ad accompagnarmi dal professor Lorenzetti così che fosse lui a spiegargli in cosa consistesse l’operazione e a tranquillizzarlo. Il problema è che quando siamo andati da lui, il Prof. Lorenzetti mi ha risposto che non mi avrebbe operato. Mi ha detto: ‘Non c’è l’indicazione’”.

Valerio Scanu e l’operazione

Il cantante ha però confessato di essersi sottoposto in passato ad un intervento, una liposuzione. Questo prima però di conoscere Lorenzetti: “A me in passato è successo di fare un’operazione, una liposuzione, che andò male. Mi era stata prospettata come un trattamento semi-ambulatoriale invece fu terribile, mi svegliai con molta fatica e avevo i lividi fino alle ginocchia“.