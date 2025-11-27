Panico al concerto di Anna Pepe: l’evento è stato interrotto

È stato sospeso il concerto della rapper che si è tenuto all’Unipol Arena: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino.

Attimi di paura durante l’esibizione di Anna Pepe tenutasi ieri, mercoledì 26 novembre. Qualcuno fra la folla ha spruzzato spray urticante destando panico e provocando l’interruzione dello show. Diverse persone si sono sentite male, ma per fortuna non si è verificata nessuna conseguenza medica grave.

Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe

Come riportato da Fanpage e da Il Resto del Carlino, pare che sia stata l’artista stessa ad accorgersi per prima della situazione. Durante l’esibizione di uno dei suoi brani, Petit Fou Fou, ha notato che qualcosa non stava procedendo come dovuto, e all’improvviso ha domandato “Ma è peperoncino?”.

Anna Pepe dopo un concerto – notiziemusica.it

Inevitabilmente si è diffuso il panico e parte del pubblico ha cercato di evacuare il palazzetto, in quanto lo spray si era diffuso nell’aria a grande velocità giungendo persino nelle postazioni più alte dell’Arena. I fan maggiormente colpiti hanno riportato fortunatamente solo leggeri malori legati all’intossicazione. Tuttavia, qualcuno è stato soccorso e portato fuori in barella ma senza aver riportato gravi conseguenze.

Anna Pepe e il proseguimento dello spettacolo

Dopo la sospensione, lo show è proseguito, e Anna ha portato sul palco ancora qualche brano per cercare di riportare la situazione alla normalità. Ma la stessa cantante ha scelto di interrompersi ancora quando ha notato che ancora qualche fan stava accusando i sintomi dell’intossicazione

Infatti, per coloro che erano presenti, è stata distribuita una bottiglietta d’acqua nel tentativo di tranquillizzare dopo lo spavento, ma il concerto si è comunque chiuso definitivamente verso le 23.

Non sono mancate polemiche legate alla mancanza di controlli all’ingresso del palazzetto: vi erano infatti anche minorenni accompagnati dai loro genitori.

Tutt’ora non è chiaro chi sia il responsabile dell’accaduto.