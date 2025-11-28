Tensioni a X Factor: scontro fra Achille Lauro e Francesco Gabbani

Nella semifinale di X Factor 2025 i due giudici sono stati protagonisti di un acceso scontro. Interviene anche Giorgia.

Dopo lo scontro delle settimane passate con Giorgia e Paola Iezzi, Achille Lauro torna sotto i riflettori. La puntata di ieri, giovedì 27 novembre, è stata animata da un botta e risposta che questa volta lo ha visto coinvolto con Francesco Gabbani.

Ecco cosa è successo.

Lo scontro fra Achille Lauro e Francesco Gabbani

Tutto è partito dopo l’esibizione di tellynonpiangere, concorrente della squadra di Gabbani, che ha portato sul palco del talent A Te di Jovanotti. L’esibizione però ha suscitato un commento critico di Lauro: “Ok, sei migliorato, sì, ma sei più da discografia che da talent. Non è al livello degli altri dal punto di vista vocale. E non mi sorprende”.

Il giudizio non è piaciuto a Gabbani, che ha subito replicato: “X Factor non può essere solo una gara di ugole. Conta l’emozione, conta l’identità“, ed è partito il botta e risposta con Achille Lauro che ha accusa il collega giudice di polemizzare solo per fare spettacolo e alimentare il programma. Ma Gabbani ribatte, “Voglio solo fare giustizia”.

Francesco Gabbani canta al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

L’intervento di Giorgia

La conduttrice è intervenuta per cercare di calmare la situazione e riportare l’attenzione dei giudici sulla gara in corso. Ma non è servito. Infatti, dopo l’esibizione di Rob, Achille Lauro non si è fermato, e ha lanciato un’ulteriore frecciatina al collega: “Gabba, non piangere… anzi: Gabbaninonpiangere. Vedi, Gabbanonpiangere, lei è una ragazza che mi colpisce, è preparata”.

Come riportato da Biccy, sui social il pubblico si divide ma molti sono dalla parte di Gabbani. C’è chi ha commentato infatti: “Da una parte un vero signore, dall’altra Lauro, che dovrebbe solo imparare”, e ancora, “Incredibile come questa edizione di XF2025 mi stia facendo scoprire un lato di Lauro che non mi piace per niente. Va bene tutto, ma questo suo continuo attaccare o deridere Francesco ha stancato ed è irrispettoso”.