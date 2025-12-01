Il cantautore parla a cuore aperto della sua lieve forma di schizofrenia e della storia con Giorgia Cardinaletti.

Dopo le accuse della sua ex fidanzata Martina, e in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo Ragazze Facili e il progetto Cremonini LIVE25, Cesare Cremonini si è raccontato in un’intensa intervista concessa al Corriere della Sera. Il cantante si è raccontato senza filtri, ripercorrendo varie tappe che vanno dalla musica, alla salute, e alla vita sentimentale.

Cesare Cremonini e il “mostro verde”

L’artista ha voluto definire “mostro verde” la schizofrenia, di cui aveva annunciato pubblicamente la diagnosi sempre al Corriere Della Sera, come riportato da Today.

Il cantante, in merito alla sua salute, ha raccontato: “È un percorso che continua. Sono due anni che prendo medicinali con costanza e questo mi permette di accettarmi come una persona che deve essere curata, mi dà anche una forma di pacatezza. Sono felice la mattina quando vado in cucina, mi preparo il caffè e vedo quelle pillole, rappresentano l’accettazione di me stesso”.

Cesare Cremonini

Cremonini si confida anche sul passato, raccontando di un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori e del dolore della madre, della quale dice “L’ho vista soffrire tanto non solo per mio padre. In casa ha aleggiato una forma depressiva, una palla infuocata che ci siamo passati a vicenda”, e ha aggiunto: “Lei aveva bisogno di un alleato, e io lo sono stato“.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Nel corso dell’intervista, non manca il riferimento a Giorgia Cardinaletti, e Cremonini ha spiegando come la sua canzone Ragazze Facile sia nata proprio da una domanda che lei ha posto al cantante: “Cos’è che può cambiare la vita di un uomo?”.

La storia fra i due oggi è finita, ma specifica: “L’amore tra noi due non c’è più ma resta una figura centrale“. Tuttavia, il cantante ha voluto specificare che oggi è “innamorato“ ma non ha voluto fornrie ulteriori dettagli.