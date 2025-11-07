Cesare Cremonini: Martina Maggiore torna con nuove rivelazioni

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, torna a rispondere alle accuse dopo l’intervista del cantante.

Cesare Cremonini aveva espresso tutta la sua sofferenza per il libro pubblicato dalla sua ex fidanzata durante l’intervista con Alessandro Cattelan al podcast Supernova.

Martina Maggiore rivela però ulteriori dettagli sulle motivazioni che l’hanno spinta a raccontare la sua storia.

Le parole di Martina Maggiore

In un’intervista al settimanale Oggi, Martina Maggiore ha raccontato perchè ha voluto scrivere il libro: “Se fossi in cerca di visibilità, avrei sfruttato gli anni in cui stavamo insieme. Invece no, sono sempre stata molto riservata. L’ho scritto per raccontare la mia forte dipendenza affettiva da questa persona. Inevitabilmente, quando hai vent’anni e incontri una persona molto più grande di te, soprattutto di quel calibro lì, tendi ad annullarti. Io mi ero totalmente annullata per amore”.

Cesare Cremonini

Come riportato da Today, la 28enne parla anche delle difficoltà nel rapporto: “E poi se questa dipendenza affettiva si trasforma in depressione, è difficile uscirne. Attraverso la mia storia volevo, nel mio piccolo, aiutare chi sta affrontando un dolore del genere”.

Martina Maggiore su Cremonini: “E’ fragile”

Martina Maggiore confessa ad Oggi il suo punto di vista sulle parole di Cremoni: “Non mi aspettavo nessuna reazione da parte sua, dico la verità, pensavo avesse di meglio da fare. Sentendo le sue parole, mi viene il dubbio che l’abbia letto veramente il libro, perché non c’è nulla di così intimo. Racconto quello che fanno tutte le coppie, le vacanze, le uscite, niente di eccezionale. È la storia scritta dal mio punto di vista, da come l’ho vissuta io”.

La 28enne dichiara anche: “Credo che abbia sofferto per la fine della nostra storia e sì, anche per il libro, evidentemente non se lo aspettava da me. Lui è fragile, questo è vero”.