Achille Lauro: “La spesa? Non la faccio io”

Il cantante si è raccontato senza filtri, rispondendo con prontezza e sincerità a domande sulla sua quotidianità.

Achille Lauro è stato ospite del programma Deakiss di Marco e Raf su Radio Kiss Kiss, lo scorso 20 ottobre. Il cantante ha riposto con ironia e schiettezza a domande curiose sulla sua quotidiAnità.

Ecco cosa ha raccontato.

Achille Lauro e le sue rivelazioni

Dopo essere stato sotto i riflettori per le ‘tensioni’ con Giorgia durante la seconda puntata dei live di X Factor, Lauro torna a far parlare di sè.

Con grande sincerità, racconta Today, ha confessato di non fare nè il letto nè la spesa.

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Quando gli viene domandato se il letto se lo faccia da solo, il rapper risponde: “No, non me lo faccio da solo. Se me lo sono mai fatto da solo? Quando ero più giovane sì, quando ero un comune mortale tiravo su il lenzuolo, un po’ così e basta”.

Un’altra attività che sembra trascurare è la spesa. Alla domanda “La spesa la vai a fare?“, con onestà rivela “No. È un momento particolare della mia vita, difficile da gestire. Cioè se vado a fare la spesa devo stare lì a spiegare perché ho le zucchine in mano, non so come dire…”.

Non manca anche il riferimento alla lunga coda delle Poste, perchè quando gli viene chiesto se abbia mai fatto la fila, confessa: “Molto, molto tempo fa”.

Anche per fare benzina si esprime con decisione, rivelando una sua preferenza: “In Italia no, all’estero sì. Mi piace tantissimo guidare”.

Achille Lauro: chi gestisce i suoi account social

Il rapper ha raccontato di non essersi affidato ad un team per i propri profili social, ma di gestirli personalmente: “E’ molto importante per il rapporto oggi con le persone e si vede se non lo fai tu o se lo fai tu. Cioè, quando scrivo un mio pensiero è un mio pensiero. Figurati, sono maniaco di tutto io, del controllo, del dettaglio e soprattutto il rapporto con le persone”.