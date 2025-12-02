Sanremo 2026: Laura Pausini affiancherà Carlo Conti?

Dopo l’annuncio dei big in gara, l’attenzione si sposta su chi sarà al fianco di Carlo Conti, e spunta il nome di Laura Pausini.

Il Festival di Sanremo si fa sempre più vicino e i riflettori ora puntano su chi potrebbe accompagnare Carlo Conti alla conduzione. Il nome che ha acceso l’attenzione è quello di Laura Pausini, che secondo le indiscrezioni salirà sul palco per tutte le cinque serate del Festival.

Laura Pausini sarà co conduttrice?

La notizia in merito alla partecipazione della cantante era stata diffusa da Giuseppe Candela su Chi alcune settimane fa. Nella sua rubrica ha parlato anche della possibile presenza di Maria De Filippi scrivendo che “Non sarà a Sanremo 2026. Pare infatti escluso il coinvolgimento della conduttrice Mediaset per la prossima edizione del Festival della canzone italiana, che non apparirà nemmeno a sorpresa”.

Laura Pausini

Sempre Candela, però, sembra dare ormai per certa la presenza di Laura Pausini. Una teoria ripresa con forza anche da Vanity Fair, che scrive che, secondo loro fonti, la cantante salirà sul palco come co-conduttrice per tutte le serate. Si tratterebbe di un accordo che non prevede altri nomi, una novità rispetto al passato, quando le co-conduzioni venivano alternate di serata in serata.

In merito all’argomento, si erano diffuse voci secondo le quali la cantante avrebbe posto una condizione per garantire la sua partecipazione al festival: essere l’unica co-conduttrice donna sul palco.

La Pausini tuttavia era intervenuta sulla piattaforma X per smentire la notizia scrivendo: “Perché si inventano queste cattiverie? Perché cosi tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia“.

L’indiscrezione sull’assenza social di Laura Pausini

Ad alimentare i dubbi, secondo quanto riportato da Today, ci sarebbe anche l’allontanamento dai social da parte dalla cantante. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha scritto infatti: “Laura Pausini ha scelto di abbandonare i social per un periodo indefinito. Parole sue: non sopporta più le cattiverie, ora sceglie la vita e i due dischi che sta preparando (…). O strategia prima del Festival di Sanremo dove avrà un ruolo accanto a Carlo Conti?“.