Laura Pausini elimina i social: “Una dipendenza malata”

La cantante ha comunicato la sua intenzione di allontanarsi dai social. In un lungo messaggio spiega le ragioni dietro al suo “fioretto”.

Laura Pausini ha scelto di allontanarsi dai social e di cambiare numero di telefono. La cantante lo ha comunicato con delle Stories nel suo profilo Instagram: una decisione inaspettata ma dettata dalla volontà di ritrovare equilibrio e benessere personale.
Laura Pausini: il saluto ai social

La cantante racconta sinceramente i motivi per i quali ha voluto adottare questa misura: “Nelle ultime settimane, con l’arrivo di Ritorno ad Amare, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi. Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social perché mi stavano creando una dipendenza malata e ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari”.

Laura Pausini in concerto – notiziemusica.it

Racconta i risvolti negativi che stava causando la costante presenza nel mondo online: “Ne avevo e ne ho bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress. A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi. Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non a quella artificiale dello smartphone“.

La riflessione finale di Laura Pausini

Laura Pausini ha rivolto anche un messaggio direttamente al suo pubblico: “Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio. State facendo qualcosa anche voi per ritornare ad amare voi stessi?”.

ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2025 12:45

