Sanremo 2026: svelati i titoli delle canzoni

Durante la serata di Sarà Sanremo, Carlo Conti ha annunciato i titoli delle canzoni in gara. Ecco la lista dei brani.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Con la conclusione di Sarà Sanremo, il Festival di Sanremo 2026 entra nella sua fase più definita. Dopo settimane di attese e ipotesi, il quadro della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana è ormai completo, soprattutto grazie alla rivelazione dei titoli delle canzoni che i Big porteranno sul palco dell’Ariston.

Le Nuove Proposte

L’appuntamento di ieri sera, Domenica 14 dicembre, di Sarà Sanremo, trasmesso dal Teatro del Casinò, ha avuto un ruolo chiave nel delineare il cast definitivo. Carlo Conti ha condotto la serata, e la giuria, presieduta dallo stesso Conti con Daniele Battaglia, Manola Moslehi, Ema Stokholma, Carolina Rey, ed Enrico Cremonesi, con la partecipazione speciale di Claudio Fasulo nel ruolo di giurato “dietro le quinte”, ha individuato i nomi delle Nuove Proposte.

Dal verdetto finale, questi sono i nomi: Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello si erano già qualificati con Area Sanremo.

I titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2026

Ecco i titoli dei brani delle Nuove Proposte: Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Blind, El Ma & Soniko con “Nei miei DM” e Mazzariello con “Manifestazione d’amore”.

I brani dei Big in gara in ordine alfabetico: Arisa Magica favola; Bambole Di Pezza Resta con me; Chiello Ti penso sempre; Dargen D’Amico AI AI; Ditonellapiaga Che fastidio!; Eddie Brock Avvoltoi; Elettra Lamborghini Voilà; Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare; Ermal Meta Stella stellina; Fedez & Masini Male necessario; Francesco Renga Il meglio di me; Fulminacci Stupida sfortuna; J-AX Italia Starter Pack; LDA & AKA 7even Poesie clandestine; Leo Gassmann Naturale; Levante Sei tu; Luchè Labirinto; Malika Ayane Animali notturni; Mara Sattei Le cose che non sai di me; Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta; Michele Bravi Prima o poi; NAYT Prima che; Patty Pravo Opera; Raf Ora e per sempre; Sal Da Vinci Per sempre sì; Samurai Jay Ossessione; Sayf Tu mi piaci tanto; Serena Brancale Qui con me; Tommaso Paradiso I romantici; Tredici Pietro Uomo che cade.