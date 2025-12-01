Vai al contenuto

I 30 big in gara a Sanremo 2026

Ingresso Teatro Ariston

Sanremo 2026: Un viaggio attraverso i nuovi e i noti volti della musica italiana, con Carlo Conti ancora una volta al timone del Festival della canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia un evento da non perdere, con Carlo Conti che torna a dirigere la kermesse musicale più amata in Italia. La 76esima edizione, programmata dal 24 al 28 febbraio, sarà caratterizzata da 30 artisti in gara, quattro in meno rispetto all’edizione precedente. Il festival quest’anno avrà luogo in una data leggermente posticipata per evitare coincidenze con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Questo importante appuntamento ha rischiato di essere messo in discussione a causa delle tensioni tra il Comune di Sanremo e la Rai, ma un accordo raggiunto lo scorso settembre ha confermato la permanenza del festival nella sua storica sede fino al 2028. La Rai verserà 6,5 milioni di euro all’anno al Comune, oltre a una percentuale sugli introiti pubblicitari.

Un cast variegato tra volti noti e nuove promesse

La lista dei partecipanti a Sanremo 2026 vede artisti affermati e nuove promesse della scena musicale italiana. Tra i nomi di spicco troviamo Tommaso Paradiso, noto per la sua carriera solista e il passato con i Thegiornalisti, e Arisa, che torna sul palco dell’Ariston dopo diverse partecipazioni.

Altri veterani includono Fedez, accompagnato da Marco Masini, e J-Ax, icone della musica pop e rap italiana. La partecipazione di Elettra Lamborghini promette di portare un tocco di energia e spettacolo al festival. Tra i nuovi talenti, spiccano i nomi di Chiello e Tredici Pietro, che rappresentano la nuova ondata della musica urban italiana.

Tommaso Paradiso
Chiello 
Serena Brancale 
Fulminacci 
Ditonellapiaga 
Fedez & Masini 
Leo Gassmann 
Sayf 
Arisa 
Tredici Pietro 
Sal Da Vinci 
Samurai Jay 
Malika Ayane 
Luchè 
Raf 
Bambole di pezza 
Ermal Meta 
Nayt 
Elettra Lamborghini 
Michele Bravi 
J-Ax 
Enrico Nigiotti 
Maria Antonietta & Colombre 
Francesco Renga 
Mara Sattei 
LDA & Aka 7even 
Dargen D’Amico  
Levante 
Eddie Brock 
Patty Pravo

La risoluzione delle tensioni tra il Comune di Sanremo e la Rai

Dietro le quinte del Festival, le tensioni tra il Comune di Sanremo e la Rai hanno creato preoccupazioni, con la possibilità di un trasferimento dell’evento. La disputa riguardava la richiesta del Comune di ottenere la titolarità del marchio “Sanremo” e una quota dell’1% sui ricavi pubblicitari. Dopo lunghe trattative, un accordo è stato raggiunto, garantendo alla Rai la gestione dell’evento fino al 2028, con un contributo annuale di 6,5 milioni di euro al Comune e una percentuale sugli introiti pubblicitari. Questa intesa assicura la continuità di Sanremo nella sua sede storica, mantenendo la tradizione e l’importanza culturale del festival.

L’importanza di Sanremo nel panorama culturale italiano

Sanremo non è solo una competizione musicale, ma un evento culturale che riflette l’evoluzione della società italiana. Ogni anno, il festival attira l’attenzione di milioni di spettatori, diventando un punto di riferimento per la musica e le tendenze emergenti. Con Carlo Conti al timone, l’edizione 2026 promette di essere un mix perfetto di tradizione e innovazione.

I partecipanti, che spaziano da artisti di lunga data a nuove promesse, offrono una panoramica completa della scena musicale italiana. La varietà dei generi presentati, unita alla risoluzione delle recenti controversie, conferma l’importanza di Sanremo come piattaforma per lanciare e celebrare la musica italiana a livello nazionale e internazionale.

